Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Condenada a seis años de prisión por intentar matar a su bebé tras prender fuego a la cuna en Massamagrell
Los premiados con el Rey y autoridades.

Ver 55 fotos
Los premiados con el Rey y autoridades. Iván Arlandis

El Rey llama a la colaboración científica y a reforzar la UE para avanzar en innovación en los Premios Jaume I

El presidente de la Fundación Jaume I y la alcaldesa de Valencia reclaman infraestructuras hídricas para evitar los efectos de otra dana

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El Rey Felipe VI ha comenzado su intervención en la entrega de los premios Rei Jaume I con un recuerdo de los afectados por la ... dana de hace un año. «No lejos de donde nos encontramos la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido: y la 'normalidad' vuelve paulatina, a la vida de los afectados. Pero, la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere». Ha añadido que «contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y, desde luego, el de la Corona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  5. 5 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  6. 6

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  7. 7

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  8. 8 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  9. 9 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  10. 10

    Los pilares de la discordia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Rey llama a la colaboración científica y a reforzar la UE para avanzar en innovación en los Premios Jaume I