El Rey llama a la colaboración científica y a reforzar la UE para avanzar en innovación en los Premios Jaume I

El Rey Felipe VI ha comenzado su intervención en la entrega de los premios Rei Jaume I con un recuerdo de los afectados por la ... dana de hace un año. «No lejos de donde nos encontramos la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido: y la 'normalidad' vuelve paulatina, a la vida de los afectados. Pero, la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere». Ha añadido que «contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y, desde luego, el de la Corona».

Felipe VI ha invitado en su discurso a la colaboración científica. En este sentido, ha expresado que los grandes resultados científicos «parten de la cooperación, de las sinergias, del trabajo en equipo». Así, el monarca lo ha comparado con el multilateralismo en términos geopolíticos y ha recordado que «no parece casual que los premios Nobel científicos se otorguen cada vez con más frecuencia a colaboraciones y equipos». El Rey ha insistido en que «la suma de esfuerzos es imprescindible cuando se quiere armar un sistema de ciencia y tecnología potente y productivo, que reduzca vulnerabilidades y atraiga el interés de los socios comerciales».

El monarca ha recalcado que «la dimensión europea es fundamental (...) la Unión nos permite competir mejor» y ha añadido que necesitamos una Unión «que se esfuerce por cerrar la brecha de la innovación de la UE con respecto a China y Estados Unidos».

El Rey ha hecho entrega de los Premios Rei Jaume I que este año han recaído en José Luis Mascareñas Cid, premio en la categoría de Investigación Básica; Jan Eeckhout, en Economía; Nuria López-Bigas, en Investigación Biomédica; Victoria Reyes García, en Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías; Damià Tormo Carulla, en Revelación Empresarial; y Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública.

Los premios han tenido la peculiaridad de que no han tenido representación de la Generalitat en la bancada de autoridades. En su nombre ha estado la vicepresidenta primero, Susana Camarero. El presidente en funciones, Carlos Mazón, ha declinado participar por respeto institucional ante el pleno de investidura previsto para este jueves.

El primero de los parlamentos ha sido de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha destacado que ha querido resaltar el papel de la mujer en la ciencia. En este sentido, ha expuesto que «la ciencia no ha sido siempre justa con la mujer pero su huella está ahí y hay que ponerlo en valor como acto de justicia». También ha incidido en que estos ejemplos pueden servir de inspiración a niñas y jóvenes a dedicarse a la ciencia.

Catalá ha recordado lo sucedido en la dana y ha agradecido a la Corona su cercanía durante estos meses y aprovechado para hacer una reflexión. Ha recordado que en 1958 el alcalde de Valencia alzó la voz defendiendo lo que era justo y le costó su puesto. «Hoy levanto la voz por esta ciudad que si hace 60 años fue capaz de desviar un río hoy se tendría que estar trabajando en soluciones, en un plan sur metropolitano y lo necesitamos ya», ha indicado.

Vicente Boluda también ha incidido en la misma idea que la alcaldesa. La necesidad de hacer infraestructuras hídricas para evitar otra catástrofe como la dana del año pasado. «Seguimos asistiendo a una intolerable descoordinación entre las distintas administraciones, que no hace más que ahondar en la ya de por sí profunda desafección de la política, por parte de los ciudadanos».

En este sentido, Boluda ha destacado que «a fecha de hoy, todavía no se ha iniciado ni una sola obra para evitar que una tragedia como la que ocurrió el 29 de octubre de 2024 vuelva a producirse. Y a la hora de actuar en la realización de las obras que sean necesarias, debe atenderse a criterios científicos y técnicos, y desde la Fundación nos ponemos a disposición de las distintas administraciones a través del Alto Consejo Consultivo en I+D+i».

Boluda ha propuesto rebajar la polarización y política y alcanzar un Pacto por la Ciencia con tres elementos clave: aumentar nuestra actual cifra de inversión en I+D+i hasta el 3% para 2030; reforzar los medios para nuestros investigadores y científicos y aumentar su nivel de conexión con las empresas y creer más en los empresarios, facilitar la creación de empresas y asegurar que se generan vocaciones empresariales.

En nombre de los premiados ha intervenido María Jesús Vicent que ha resaltado los méritos de los galardonados y ha resaltado que «hoy recordamos que invertir en ciencia, tecnología, innovación responsable y salud pública no es un lujo, sino una necesidad para construir una sociedad próspera e inclusiva. Necesitamos ciencia en la frontera del conocimiento, y una tecnología al servicio del bien común».

Vicent ha aprovechado para hacer un llamamiento: «desde aquí, hacemos un llamado a las nuevas generaciones, al mundo académico, a las empresas, a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto: que no dejen de apostar por el conocimiento. Que apoyen a quienes investigan, a quienes emprenden, a quienes arriesgan por un futuro mejor. Que faciliten trayectorias, reduzcan barreras, simplifiquen procesos. Que confíen. Y, sobre todo, que escuchen. Porque quienes hoy trabajamos en laboratorios, en universidades, en hospitales o en centros de innovación, no solo buscamos respuestas».