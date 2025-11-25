Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Público en el exterior que espera la llegada del Rey.

Público en el exterior que espera la llegada del Rey. Iván Arlandis

Una banda de tabalets i dolçaines recibe al Rey en la Lonja

La plaza del Mercado se llena de ciudadanos que quieren saludar a Felipe VI

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:14

Una plaza del Mercado repleta de público espera la llegada del Rey Felipe VI para hacer entrega en la Lonja de los Premios Rei Jaume ... I. La calle, que ha sido cortada al tráfico con vallas, presenta una imagen que recuerda a las mayores solemnidades con toldos con el escudo de la Casa Real.

