Una banda de tabalets i dolçaines recibe al Rey en la Lonja

Una plaza del Mercado repleta de público espera la llegada del Rey Felipe VI para hacer entrega en la Lonja de los Premios Rei Jaume ... I. La calle, que ha sido cortada al tráfico con vallas, presenta una imagen que recuerda a las mayores solemnidades con toldos con el escudo de la Casa Real.

Mientras, una banda de tabalets i dolçaines ameniza la espera hasta la llegada de Felipe VI que se ha desplazado desde la sede de la Universitat de València donde ha presidido la solemne inauguración de curso.

A medida que se acercan las doce del mediodía los invitados van accediendo al recinto por la puerta principal de la Lonja y en el interior van ocupando sus asientos.

Muchos de los asistentes en el exterior son clientes del Mercado Central o turistas que han ido a visitar el monumento y que se han encontrado con todo el dispositivo montado.

El Rey ha llegado a las doce menos diez acompañado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y entre los aplausos de las personas que esperaban impacientes su llegada.