La conserjería del IES La Patacona, cerrada. LP

Institutos sin conserjes: «No podemos atender llamadas ni vigilar la puerta»

La falta de personal complica el día a día de los centros, que tienen que buscar alternativas para abrir y prescindir de servicios y materiales | Administración Pública, de quien depende la provisión de vacantes, alega que las necesidades se cubren «con la mayor agilidad posible»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:31

Comenta

El instituto La Patacona de Alboraya se ha sumado esta semana al goteo de centros con problemas por la falta de conserjes, cuyas funciones son ... básicas para el buen funcionamiento de cualquier escuela: se encargan de abrir y cerrar, controlan accesos, gestionan material y atienden el teléfono, así como las peticiones de alumnos y de las familias.

