Institutos sin conserjes: «No podemos atender llamadas ni vigilar la puerta»

El instituto La Patacona de Alboraya se ha sumado esta semana al goteo de centros con problemas por la falta de conserjes, cuyas funciones son ... básicas para el buen funcionamiento de cualquier escuela: se encargan de abrir y cerrar, controlan accesos, gestionan material y atienden el teléfono, así como las peticiones de alumnos y de las familias.

El lunes fue el primer día en el que las dos profesionales asignadas dejaron de acudir a las instalaciones tras una mejora de empleo, y las gestiones realizadas por el centro ante la administración para su cobertura, como informar «en tiempo y forma» de la situación, pincharon en hueso. El resultado era palpable este martes: la puerta del centro estaba abierta y sin vigilancia (al menos durante el tiempo de descanso de media mañana) y la conserjería cerrada y con carteles avisando de la problemática. Por ejemplo, de que no funcionaba el servicio de reprografía.

Mientras dure la situación, según el mensaje enviado por el centro a la comunidad educativa, «no se podrán recibir llamadas externas, ni vigilar la puerta, ni recibir a las familias que acudan, ni gestionar las taquillas de los alumnos ni hacer fotocopias». Además, se advierte de que hasta que se cubran los puestos «sería conveniente» que los estudiantes lleven papel higiénico y jabón. Y es que estos suministros se custodian en la conserjería, por aquello de evitar un uso abusivo o que los rollos acaben tirados en los váteres y los atasquen, como ha pasado más de una vez.

Fuentes de la comunidad educativa han explicado a LAS PROVINCIAS que desde el equipo directivo se han asumido algunas tareas, como la apertura y el cierre de las instalaciones (por turnos), y confirman que «no se atienden llamadas externas», pues la opción de desviar el teléfono a algún despacho se descartó ante la carga que implicaría para el directivo asignado, que prácticamente no podría hacer nada más durante sus horas complementarias, en las que se saca adelante trabajo organizativo y burocrático. También se ha tenido que cambiar el protocolo para recoger a alumnado enfermo (los familiares tendrán que acudir a los despachos del equipo directivo) y mientras no haya servicio de reprografía «el profesorado no puede entregar dossieres de apuntes para los estudiantes».

Ampliar Puerta de entrada al instituto de Alboraya, sujeta con una piedra. LP

Misma situación viven en el instituto de Rafelbunyol, que carece de personal de administración y servicios desde principios de curso. Tiene por cubrir las dos plazas de conserjes y una de administración. No les queda otra, según fuentes consultadas por este periódico, que organizarse en base «a la buena voluntad del equipo directivo y el profesorado», por ejemplo para la apertura y cierre de las instalaciones. La buena noticia, en este caso, es que las tres plazas han sido incluidas en la próxima adjudicación de difícil cobertura impulsada por la Conselleria de Administración Pública, cuya plazo de presentación de solicitudes finalizaba ayer. Incluye 58 plazas, la mayoría de auxiliares de gestión (administrativos). La parte negativa es que el puesto adicional que reclama el centro por sus dimensiones no ha sido atendido.

Otro de los centros que sufre problemas es el IES Cabanyal. Tiene tres de sus cinco puestos (tres por la mañana y dos por la tarde) por cubrir. Además, en breve acabará la sustitución de otro profesional, por lo que se quedará con uno solo para atender las necesidades de 1.500 alumnos y 180 docentes, pues es uno de los institutos más grandes de Valencia. Abre a las ocho de la mañana y funciona hasta las 21.45 horas, y es el equipo directivo el que se encarga de las entradas y salidas.

La Asociación de Directores de Secundaria (ADIES PV) es conocedora de la problemática, que califica de «endémica», aunque ha detectado que «se ha agudizado desde principios de este curso sin saber bien la causa», en palabras del presidente, Toni González. Por ello han pedido una reunión con responsables de la dirección general de Función Pública, de quien depende la provisión de vacantes.

Además, vincula la situación con el hecho de que la cobertura del personal no docente corresponda a una conselleria distinta a la de Educación (la de Administración Pública). «Entendemos que asume la gestión del personal de muchas más áreas, salvo Sanidad, y quizá la solución pase por ahí: que aquellos que prestan servicio en los centros de enseñanza dependan de Educación», reflexiona. De manera complementaria, plantea diseñar procesos de cobertura ágiles, como los de los docentes, con adjudicaciones continuas y de difícil cobertura prácticamente semanales -se tarda de media unos 15 días en tener sustituto, bastante menos que entre el personal no docente-, además de una organización de las plantillas «que valore factores horarios, número de alumnos y de estudios», lo que daría solución a la falta de personal de gestión y servicios en centros que amplían la jornada y doblan turno (mañana y tarde).

La gestión del personal de administración y servicios de los centros de Secundaria enseñanzas de Régimen Especial la asume la Conselleria de Administración Pública (junto a otros muchos perfiles), aunque es Educación la que notifica las necesidades a esta tras recibirla del centro en cuestión. Hace de enlace entre partes, aunque asume sustituciones puntuales mediante las direcciones territoriales. Preguntadas por la cuestión, fuentes del primer departamento explican que «se realiza un seguimiento constante» y «con la máxima agilidad dentro de los procedimientos reglados» y en coordinación con el área de José Antonio Rovira.

Sobre el instituto de Alboraya, se destaca que este mismo martes Educación ha pedido la cobertura de las plazas, que se «adjudicarán de inmediato» mediante las bolsas de trabajo. Y en cuanto al Cabanyal, dos puestos se asignaron «en el último llamamiento de bolsa del 19 de septiembre», aunque los aspirantes no cumplían los requisitos, por lo que han sido incluidos de cara al siguiente.