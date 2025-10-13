Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalaciones del CEE Rosa Llàcer de Castellar-Oliveral. Ayuntamiento de Valencia

Familias de un colegio de alumnado discapacitado denuncian la falta de cinco profesores: «Son plazas absolutamente necesarias»

La AMPA alerta de dificultades de funcionamiento y de pérdida de calidad asistencial y Educación defiende que esta semana se cubrirán parte de los puestos

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:48

La asociación de madres y padres (Ampa) del colegio de Educación Especial Rosa Llàcer de Castellar-Oliveral, que escolariza a alumnos con discapacidad intelectual y ... motórica, ha presentado un escrito ante diferentes consellerias denunciando la falta de cinco profesionales en la plantilla: cuatro educadores y un especialista de Audición y Lenguaje, según se recoge en el documento, facilitado a LAS PROVINCIAS y basado en la información trasladada por el propio centro.

