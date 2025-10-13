Familias de un colegio de alumnado discapacitado denuncian la falta de cinco profesores: «Son plazas absolutamente necesarias»

La asociación de madres y padres (Ampa) del colegio de Educación Especial Rosa Llàcer de Castellar-Oliveral, que escolariza a alumnos con discapacidad intelectual y ... motórica, ha presentado un escrito ante diferentes consellerias denunciando la falta de cinco profesionales en la plantilla: cuatro educadores y un especialista de Audición y Lenguaje, según se recoge en el documento, facilitado a LAS PROVINCIAS y basado en la información trasladada por el propio centro.

La iniciativa, que pide una pronta cobertura de las plazas, se deriva del acuerdo alcanzado en el último consejo escolar, en el que ya se alertó de los problemas organizativos que podría acarrear la carencia de profesionales. Tres de los casos se arrastran desde el inicio del curso o antes y los otros dos causarán baja esta próxima semana, situación de la que ya es conocedora la escuela.

En base al escrito, uno de los puestos está pendiente de cubrir porque el ocupante solicitó una excedencia que se hizo efectiva el 1 de septiembre. Otro se corresponde con un liberado sindical que estaba siendo sustituido por una profesional, si bien esta renunció el pasado 22 de agosto por una mejora de empleo, por lo que el centro pidió su cobertura el 5 de septiembre, sin conseguirla. Las otras dos plazas de educador tienen un perfil similar: se quedan vacantes por sendas mejoras de empleo, y los titulares dejarán de acudir al centro la próxima semana.

El último puesto pendiente corresponde a un especialista de Audición y Lenguaje. Según el escrito, se le concedió una excedencia el pasado mayo, aunque no se ha cubierto a través de las adjudicaciones semanales que impulsa Educación.

«Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra gran preocupación por la actual situación del centro», se señala en el documento, justo antes de defender que se trata de plazas «absolutamente necesarias para garantizar una atención adecuada a nuestros hijos».

«Como es sabido en un centro de Educación Especial el personal educativo y asistencial cumple un papel esencial en el desarrollo integral del alumnado, por lo que la falta de estas figuras dificulta el normal funcionamiento del colegio y repercute directamente en la calidad de la atención individualizada, la seguridad de los estudiantes y la posibilidad de ofrecerles una educación inclusiva y de calidad», se añade. Por ello la Ampa reclama «la adopción inmediata de las medidas necesarias para cubrir las plazas vacantes y reforzar los recursos humanos del Rosa Llàcer». «Nuestros hijos tienen derecho a recibir el apoyo que precisan, y las familias confiamos en que se dé una solución urgente a esta situación», se concluye.

La Conselleria de Educación se encarga de cubrir bajas, permisos y licencias del personal docente y no docente, como los educadores, mientras que Función Pública asume las vacantes de estos últimos (coberturas que se prolongan todo el curso).

Fuentes del primer departamento explican que la sustitución del liberado se incluirá en las adjudicaciones de esta semana (se llegó a asignar, aunque la aspirante acabó renunciando). Y lo mismo sucederá con el docente especialista (AyL).

Respecto a los otros tres puestos, dependen de Función Pública. En dos se ha agilizado la cobertura a petición de la Dirección General de Inclusión, en el sentido de que ya han sido incluidos en los procedimientos de provisión de plazas pertinentes. Y en el restante se hará lo propio en cuanto el actual titular cese en el mismo.