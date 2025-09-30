Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades Sanidad pone en marcha este miércoles la nueva medida en los centros públicos para pruebas, consultas y operaciones

José Molins Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 17:41 | Actualizado 17:51h.

Los hospitales públicos valencianos empezarán a atender a los pacientes por las tardes en horario ordinario a partir de este miércoles 1 de octubre. La nueva medida que ha puesto en marcha Sanidad entra en vigor con consultas, pruebas diagnósticas y operaciones en todas las especialidades, como ha confirmado la conselleria, y cada centro se deberá organizar en función de sus recursos de personal. Esta medida sí comienza, a diferencia de los centros de salud, donde el aumento de la atención por las tardes se ha pospuesto aún sin fecha.

Los nuevos turnos serán de lunes a jueves laborables y cada servicio podrá ajustar el horario hasta las 21 o las 22 horas. Para este miércoles ya están citados los primeros pacientes en ese nuevo turno vespertino que se pone en marcha. Hasta ahora el horario ordinario acababa a las 15 horas y por las tardes se atendía con módulos de refuerzo, que se pagaban como horas extra, destinados sobre todo a rebajar lista de espera.

Pero con esta nueva medida ya no serán horas extra, sino que cada hospital organiza sus turnos y quien trabaje por las tardes no lo hará por la mañana, así que ese horario de 14 a 21 horas (o de 15 a 22) contará como su jornada normal. Cada médico hará un máximo de seis tardes al mes, mientras que no hay límite establecido para enfermeros y el resto de categorías profesionales.

Los hospitales de menor tamaño, en especial los de difícil cobertura, tendrán más problemas para organizar estas tardes, aunque Sanidad señaló que esta organización está también en función de los recursos con los que cuente cada servicio, de forma que siempre haya profesionales en su puesto para atender a los pacientes.

El conseller, Marciano Gómez, anunció el pasado 24 de julio esta medida, como informó este diario. «En todos los hospitales de la Comunitat a partir del 1 de octubre se trabajará de forma ordinaria por la tarde». Lo hizo en el Arnau de Vilanova, que junto con el Clínico fueron los primeros en iniciar estos turnos de tardes. A partir de este miércoles se irán sumando todos los centros valencianos. Aunque hasta hace sólo unos días Sanidad mostraba dudas sobre si se podría iniciar este proyecto el propio día 1 o sería unos días más tardes, debido a la falta de personal.

Y es que los médicos y jefes de servicio llevan desde el verano advirtiendo de que hace falta contratar más personal para poder dar el adecuado servicio, por lo que ha costado organizar estos turnos vespertinos en algunos centros. Además, se suma otra circunstancia, el concurso de traslados de los enfermeros, que en octubre se va a llevar a cabo y va a suponer que cientos de profesionales dejen su centro para irse a otro.

Esta medida de las tardes permite aumentar el horario de atención a los pacientes, pero si no se incrementa el número de profesionales, supone realmente quitar médicos por las mañanas para ponerlos en turno vespertino. Por ello, a partir de este miércoles se empezará a ver cómo se lleva a la práctica y si la nueva organización provoca algún problema de esperas y demoras ante esta falta de profesionales.