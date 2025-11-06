Hispania Nostra premia a las sociedades musicales afectadas por la dana: «Son el origen de la Comunitat» La asociación cultural de protección del patrimonio anuncia que Valencia será la sede del Foro de Asociaciones y Gestores Culturales del próximo año que se celebrará del 1 al 4 de octubre

La presidenta de la Federación de asociaciones musicales ha rebido el premio de manos de la delegada de Hispania Nostra en la Comunitat.

EP Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:32

La asociación cultural Hispania Nostra ha hecho entrega de un galardón a las sociedades musicales valencianas afectadas por la riada de octubre de 2024 en reconocimiento por su «intervención en la recuperación de todo el patrimonio musical de las poblaciones asoladas por la dana». «Son el origen de la Comunitat Valenciana, una tierra de música», ha destacado la delegada regional en esta autonomía, Raquel Álvarez.

El acto de entrega ha tenido lugar este jueves en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que ha acogido esta ceremonia en la que también se ha anunciado que el Foro de Asociaciones y Gestores Culturales 2026 de Hispania Nostra se celebrará en València del 1 al 4 de octubre en el marco de 50 aniversario de la asociación bajo el lema '50 años comprometidos con el futuro del patrimonio cultural y natural'.

Raquel Álvarez ha señalado que estos premios buscan «reconocer la involucración social, tanto de la población civil como de las administraciones y los particulares, en la recuperación del patrimonio».

En el caso de las sociedades musicales afectadas por la riada, desde Hispania Nostra se las ha querido premiar en la categoría de 'Conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social', por su «esfuerzo» y por su «intervención tras la dana en la recuperación de todo el patrimonio musical de las poblaciones que, desgraciadamente, han sido asoladas por la dana».

Para la delegada regional de Hispania Nostra este premio permite reconocer la importancia de estas sociedades musicales que «son un poco el origen de la Comunitat Valenciana, una tierra de música donde en todas sus poblaciones existe ese arraigo musical».

Asimismo, ha puesto en relieve la labor de recuperación de estas sociedades que, «aparte de instrumentos, han perdido archivos musicales» y han trabajado porque «las distintas poblaciones y municipios recuperen su patrimonio musical».

Por su parte, la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, Daniela González, ha asegurado que recoge este reconocimiento con «mucha alegría» porque, después de un año «muy difícil y muy complicado», este premio «nos ayuda y nos motiva a seguir adelante con todo esto».

«Es un premio compartido con todas las sociedades musicales pero, sobre todo, con y para las 23 sociedades musicales afectadas», ha subrayado González, al tiempo que ha defendido la importancia de la supervivencia de estas bandas: «Nadie se puede imaginar una fiesta aquí en la Comunitat Valenciana sin una banda de música detrás. Nuestras bandas forman parte del ADN valenciano», ha incidido.

Respecto a las 23 sociedades musicales afectadas, la presidenta ha indicado que «todas están en marcha gracias a la ayuda y tanta solidaridad que vino de todas partes del mundo pero, sobre todo, del esfuerzo de todos esos músicos, juntas directivas, socios de cada sociedad musical que han estado ahí sin levantar la cabeza del barro hasta que se quedó todo limpio». «Ellas que son las verdaderas ganadoras de estos premios», ha remarcado.

Proyecto de recuperación de la FSMCV

Un total de 23 sociedades musicales sin ánimo de lucro fueron arrasadas por la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Ante la pérdida de sus infraestructuras e instrumental musical, el patrimonio inmaterial que resulta de su actividad quedaba en grave peligro de desaparición.

El 30 de octubre la FSMCV inició un proyecto «sin precedentes» para la reconstrucción y recuperación de la actividad de las sociedades musicales declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial y Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España.

Ante la catástrofe, la Federación puso en marcha un proyecto de reconstrucción y recuperación del bien patrimonial inmaterial que representan las sociedades musicales afectadas para que éstas pudieran continuar con su actividad, difusión de la emergencia patrimonial y la canalización de las iniciativas solidarias recibidas.

El proyecto ha supuesto la continuidad de estas sociedades musicales en un momento de emergencia patrimonial sin precedentes en el bien inmaterial. En tan solo 5 meses se ha canalizado una dotación en aportaciones recibidas en torno a 1.500.000 euros.