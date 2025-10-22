González Pons pide en Europa más unidad: «No seamos los españoles los únicos que salimos más divididos tras una tragedia»

El vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido este miércoles en Estrasburgo más unidad a pocos días del primer aniversario de la catástrofe de la dana ... . «No seamos los españoles los únicos que salimos más divididos de una tragedia», ha asegurado González Pons, que también ha destacado que el Estado «falló» aquella tarde. El también vicepresidente del Partido Popular Europeo ha criticado que no se hubieran hecho «las labores de encauzamiento del barranco, que no se acertara en a prevención de la lluvia o que la comunicación entre instituciones fuera peor que un teléfono roto».

González Pons ha abierto el debate justo después de la comisaria Jessika Roswall y la ministra de la Unión Europea para Asuntos Europeos, Marie Bjerre, que celebraron que el mecanismo de solidaridad funcionó correctamente. «Hemos dado importante apoyo económico. Muy pronto, el 13 de noviembre, el consejo aprobará un plan especial. Debemos asegurarnos de que Europa se vuelve más resiliente», ha dicho Bjerre, mientras que Roswall ha destacado que la UE «ha mostrado total solidaridad con las zonas afectadas» y ha puesto en valor los cambios en la estrategia europea para enfrentarse a las catástrofes al tiempo que ha pedido más coordinación entre instituciones.

González Pons ha lamentado que la desgracia «no admite comparación histórica». «La condición digna de la víctimas convierte en un imperativo moral convertir su exigencia de reparación. Politizar el sufrimiento y querer sacar ventaja política de la desdicha o coinvertir los debates en un echarnos la culpa los unos a los otros no nos devuelve ningún liderazgo ejemplar sino que ahonda en el naufragio institucional y en la desafección ciudadana», ha dicho González Pons.

«Las culpabilidades, si las hubiera, se depurarán en el procedimiento penal en curso. Además, la Generalitat ha presentado un plan de recuperación y su obligación es llevarlo a cabo. Con humildad, aprendamos la lección y hagamos lo posible para que un desastre así no vuelva a repetirse porque si hoy lloviera otra vez como hace un año nos encontraríamos en las mismas», ha indicado González Pons, que ha añadido que ninguna infraestructura, ninguna alarma, ningún mecanismo de predicción «ha sido mejorado desde aquella maldita noche».

En el debate, en el que han intervenido la práctica totalidad de diputados europeos (entre ellos Sandra Gómez, exvicealcaldesa de Valencia y por tanto buena conocedora de la zona), se han colado discursos poco edificante, como el de una diputada de Alternativa por Alemania que ha asegurado que las inundaciones las provocó Marruecos con geoingeniería. Otros diputados españoles, como Jorge Buxadé o Alvise Pérez, han insistido en que no se sabe la cifra de muertos definitiva. En el debate también ha intervenido la exministra de Igualdad Irene Montero, que ha terminado su intervención con un «Mazón dimisión, Mazón a la prisión». Vicent Marzà, por su parte, ha pedido a «los partidos de derecha democrática, si aún quedan», que defiendan una lucha contra la emergencia climática «si no es por humanidad, al menos por economía» al aludir a los efectos de la dana en la economía de la provincia.