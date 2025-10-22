Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

González Pons, durante su intervención en el Parlamento Europeo este miércoles. ALAIN ROLLAND

González Pons pide en Europa más unidad: «No seamos los españoles los únicos que salimos más divididos tras una tragedia»

El Parlamento Europeo debate el aniversario de la dana antes de la aprobación en noviembre de un nuevo paquete de ayudas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:30

Comenta

El vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido este miércoles en Estrasburgo más unidad a pocos días del primer aniversario de la catástrofe de la dana ... . «No seamos los españoles los únicos que salimos más divididos de una tragedia», ha asegurado González Pons, que también ha destacado que el Estado «falló» aquella tarde. El también vicepresidente del Partido Popular Europeo ha criticado que no se hubieran hecho «las labores de encauzamiento del barranco, que no se acertara en a prevención de la lluvia o que la comunicación entre instituciones fuera peor que un teléfono roto».

