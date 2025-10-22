Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ernesto con las imágenes de su hermana y sobrina, esta última desaparecida.

Ernesto con las imágenes de su hermana y sobrina, esta última desaparecida. Jesús Signes

Un año de angustia por los desaparecidos de la dana: «Siguen buscando a Eli bajo el barro del barranco»

El descubrimiento del cadáver de quién parece ser la víctima 230, el vecino de Pedralba, renueva las esperanzas de las familias de Elizabeth y Francisdo, las otras dos personas rastreadas desde la riada

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:15

Comenta

La aparición de lo que parece ser el cadáver de José Javier Vicent, desaparecido por la dana del pasado 29 de octubre, reabre las ... esperanzas de los familiares de las otras dos personas que continúan desaparecidas (Elisabet Gil y Francisco Ruiz) de recuperar los restos de sus familiares.

