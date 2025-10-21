Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana en Quart de Poblet

A punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia en forma de riada que se llevó la vida de 229 personas -hay dos ... más pendientes de que el juzgado de Catarroja que instruye la causa las incluya-, en la tarde de este martes ha sido localizado en el término municipal de Quart de Poblet el cadáver de un hombre que, a falta de confirmación oficial por ADN o pruebas odontológicas, podría corresponder a una de las tres víctimas mortales de la dana que todavía permanecen desaparecidas.

El hallazgo del cadáver, que abre la puerta a la esperanza para las tres familias que esperan recuperar algún día los restos mortales de José Javier Vicent Fas, Francisco Ruiz y Elisabet Gil, se ha producido esta tarde a las 19.20 horas cuando trabajadores de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) se encontraban realizando labores de desescombro en una zona próxima al cauce del río Túria a su paso por Quart de Poblet, afectada por la dana. Los operarios estaban removiendo la tierra cuando han localizado el cuerpo sin vida de una persona, al parecer un varón, completamente momificado.

Por la ubicación en la que ha sido encontrado y el estado que presentaba todo indica que se trata de uno de los desaparecidos de la dana y así se le ha calificado para ser remitido directamente al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizarán las pruebas pertinentes, además de la autopsia, para determinar su identidad.

Investigan si es el vecino de Pedralba

Una de las hipótesis que cobra fuerza, pero sin confirmación oficial, es que se trate de José Javier Vicent, de 56 años, que en la tarde del 29 de octubre se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo en Pedralba cuando fueron sorprendidos por la riada. El cuerpo sin vida de la joven Susana fue hallado dos días después en una playa de Sueca, a unos 70 kilómetros de distancia, por lo que no es descabellado pensar que el cuerpo del padre fuera arrastrado hasta el punto de Quart de Poblet donde ha sido localizado esta tarde un cadáver.

Hasta el lugar del hallazgo, próximo al Azud de la acequia de Quart de Poblet, se han trasladado agentes de la Guardia Civil y el forense de guardia. El Juzgado de Instrucción número tres de Quart de Poblet, en funciones de guardia, ha procedido al levantamiento del cadáver, que estaba momificado tras quedar sepultado bajo el lodo y los escombros durante todo este tiempo.

Ampliar Trabajos de la Guardia Civil durante la búsqueda de los desaparecidos tras la dana. Irene Marsilla

Operarios de la funeraria han trasladado los restos mortales hasta el Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le realizará la pertinente autopsia y se procederá a su identificación.