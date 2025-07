Giro en la prueba de Historia de España: cae el siglo XX, con preguntas centradas en el Franquismo y la Transición

El segundo día de la selectividad de julio ha sido un éxito para muchos alumnos en el caso de Historia de España, pues habían ... apostado que se basaría en el siglo XX. Y eso fue exactamente lo que ocurrió: toda la prueba incluía contenidos de este periodo, a diferencia de lo que sucedió en junio, cuando casi todos los ejercicios pivotaron sobre el XIX, lo que cogió a bastantes aspirantes a contrapié. Cabe recordar que con el fin de la máxima optatividad ya podían caer preguntas de ambas etapas, o sólo de una, a diferencia del modelo anterior, que permitía a los alumnos obtener la máxima nota preparándose sólo uno de los periodos.

Los estudiantes y profesores han considerado que la prueba, la segunda del día tras Inglés, era «fácil», y que las preguntas estaban formuladas de forma más clara que en la convocatoria anterior. Y a pesar de su comprensibilidad, en comparación con la ordinaria, también presentaba retos para aquellos que no habían preparado con profundidad el Franquismo o la Transición, las épocas que componían la práctica totalidad del examen.

Los conceptos a definir -igual que en las dos opciones de tema a desarrollar- estaban relacionados con las citadas etapas históricas. De la misma manera que los enunciados del apartado de comentario de fuente histórica. Uno de los textos era la ley de la creación de las Cortes Españolas de 1942, y el otro el discurso de Luis Carrero Blanco en la sede parlamentaria (1973). La última pregunta -la que más debate ha generado entre los aspirantes-, obligaba a explicar y comparar las principales características de las constituciones vigentes en el siglo XX.

De la misma manera que en junio muchos apostaron por el Franquismo -especialmente por el 50 aniversario de la muerte del dictador-, los que hicieron el examen este miércoles esperaban que los evaluaran del siglo XX, pero con temas como la Guerra Civil o la II República.

A Lucía y Elena, del IES Sant Vicent Ferrer, el examen les ha cogido por sorpresa. «Era mejor que el de junio, pero no nos preparamos tanto Franco porque no pensábamos que iba a salir; nos habíamos preparado más la Guerra Civil, pues el Franquismo no lo pudimos dar en clase», han comentado al salir del aulario.

En el mismo sentido, otros estudiantes hablaban de que el examen no era difícil, y que el problema había sido más el contenido que salió que las preguntas en sí. «El curso ha sido corto, hemos tenido más días sin clase y no ha dado tiempo a terminar el temario, y justo esto es lo que la gente ha estudiado menos», dijo Lucía, estudiante del mismo instituto.

Un examen del que «no se pueden quejar»

Los docentes consultados por LAS PROVINCIAS han considerado que a los estudiantes les «saldría bien», en referencia a que resultaba asequible. Jose, profesor de instituto, corrector y vigilante del examen de Historia de España, lo definió así: «No se pueden quejar de la prueba».

«La cuarta pregunta, la puramente competencial, era la que se te podía complicar, pero cómo te fuera dependía de cómo hubieras estudiado», explicó Teresa, profesora del IES Benlliure. En cualquier caso, a su juicio, «ha sido formulada de manera mucho más clara», pues los estudiantes no han tenido que preguntar por el sentido del ejercicio a los que vigilaban el examen, como sí que pasó en junio.

Otra docente, Mar, comentaba que el examen era «asequible», pero que a la vez las preguntas tres y cuatro eran un poco más complicadas, pues «es lo que menos da tiempo para profundizar, ya que estamos a final de curso», dijo.

Los estudiantes coincidieron con los profesores con respecto a la última pregunta, pues a pesar de que era bastante entendible, «tenías que hablar en detalle de muchos aspectos de diferentes momentos del siglo». Por otro lado, otros alumnos de Sueca afirmaron que a pesar de que les salió bien el examen, no les pareció justo que «haya que estudiar dos siglos enteros y que luego te salgan preguntas centradas en pocos años», criticando que obligara a explicar contenido muy específico.

A pesar de que el examen empezó unos minutos tarde, la mayoría de los estudiantes salieron a la hora de comenzarlo, y pocos se quedaron hasta el final de la prueba. Al acabar, muchos aspirantes se quedaron con sus profesores en las aulas de estudio y alrededor del aulario para revisar el examen juntos.