La Generalitat envía de forma masiva una guía sobre cómo actuar ante catástrofes en plena época de lluvias

La Generalitat ha distribuido una guía destinada a la ciudadanía que informa sobre cómo prevenir y actuar ante catástrofes naturales que ha llegado a ... 1.558 organismos oficiales, instituciones, entidades, oenegés, asociaciones y expertos. Además de a las diputaciones provinciales, también se ha facilitado a los 542 ayuntamientos valencianos, a Les Corts, a la Administración General del Estado, a entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, sindicatos, medios de comunicación, clubes deportivos, asociaciones, universidades, centros educativos y colegios profesionales y mancomunidades.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el manual también se ha enviado al correo electrónico corporativo de 193.128 empleados públicos y departamentos de la Generalitat. «El objetivo de este envío masivo ha sido poner a disposición de la sociedad una guía que facilite, de forma didáctica y sencilla, información útil y práctica y que responde a las dudas que pueden surgirle a cualquier persona ante una emergencia», en palabras del secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, Venancio Aguado. El material aborda diferentes riesgos: por inundación (ya estamos en la época de fuertes lluvias), incendios, fenómenos adversos, terremotos o maremotos o de erupción volcánica.

El documento incide en la prevención y da una serie de consejos de actuación. Incluso de anticipación. Por ejemplo, se destaca la necesidad de conocer el entorno (saber si se vive en una zona con algún riesgo, familiarizarse con los planes de emergencia o conocer puntos de encuentro), consultar periódicamente las predicciones meteorológicas y los avisos oficiales, activar las notificaciones de emergencia en el móvil o tener accesibles los número de contactos personales más importantes.

La guía también insta a participar en simulacros y talleres que se organicen, en preparar el hogar (revisión y refuerzo de tejados o ventanas, proteger el sistema eléctrico o fijar puntos de encuentro seguros para los diferentes miembros de la familia), así como en la importancia de actuar como referente (compartir información con el entorno) y de evaluarse: «pregúntate si sabrías qué hacer ante una emergencia real».

Además, se informa sobre qué elementos debe contener un kit de emergencia (desde agua embotellada hasta una navaja, un silbato o una batería externa) y se detalla cómo actuar cuando se produce alguna catástrofe, insistiendo en la necesidad de informarse sólo mediante canales oficiales, refugiarse en zonas seguras, mantener la calma y ayudar siempre que no implique nuevos riesgos, dando traslado de la situación a los equipos de emergencia. El último apartado se refiere a cómo actuar en zonas afectadas, evitando riesgos añadidos y circulando con precaución y sin ser un obstáculo, siguiendo las indicaciones de las autoridades, contribuyendo a la recuperación siempre que sea posible y cuidando la salud mental.

En el ámbito educativo la guía ha sido difundida a través del sistema de gestión de centros Ítaca y también desde el Consell Escolar de la Comunitat, por lo que ha llegado a todas las escuelas valencianas. Y supone un recurso añadido que se completará con los planes de formación obligatorios, que en este caso sí estarán dirigidos específicamente al alumnado. Su implementación será voluntaria este curso, aunque el que viene ya tendrán carácter obligatorio. Se dedicarán entre dos y cuatro sesiones lectivas, en función de la etapa, y ocuparán horas de tutoría.