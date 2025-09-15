Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer en una de las localidades afectadas, a mediados de diciembre. Txema Rodríguez

La Generalitat envía de forma masiva una guía sobre cómo actuar ante catástrofes en plena época de lluvias

El documento ha llegado a más de 1.500 organismos oficiales y da pautas de prevención y de actuación ante inundaciones, incendios, olas de frío y calor, terremotos o erupciones volcánicas

Joaquín Batista/EFE

Joaquín Batista/EFE

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:34

La Generalitat ha distribuido una guía destinada a la ciudadanía que informa sobre cómo prevenir y actuar ante catástrofes naturales que ha llegado a ... 1.558 organismos oficiales, instituciones, entidades, oenegés, asociaciones y expertos. Además de a las diputaciones provinciales, también se ha facilitado a los 542 ayuntamientos valencianos, a Les Corts, a la Administración General del Estado, a entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, sindicatos, medios de comunicación, clubes deportivos, asociaciones, universidades, centros educativos y colegios profesionales y mancomunidades.

