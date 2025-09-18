Gan Pampols y Zulima Pérez mantienen su primera cumbre en plena transición de los mandos de la reconstrucción

Sin anuncio público, lejos del foco mediático y sin imágenes. Así se ha celebrado la primera reunión entre el vicepresidente segundo y conseller para la ... Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, que ha tenido lugar la mañana de este jueves en el Palacio de la Cigüeña. El primer encuentro oficial entre ambos dirigentes, en el que se ha acordado reforzar los mecanismos de colaboración entre administraciones, llega con el teniente general en plena cuenta atrás para dejar la Generalitat y volver a su retiro dentro de cincuenta días y la jurista y ex alto cargo del Botánico sin haber cumplido todavía ni un mes en el puesto, es decir, una cumbre celebrada en plena transición de los mandos de la reconstrucción de la dana tras la dimisión de José María Ángel y la salida anunciada del número 3 del Consell.

El encuentro se ha desarrollado en un ambiente cordial y en sintonía pero con bastante menos expectación que la primera cumbre entre Gan Pampols y José María Ángel, el anterior comisionado que dimitió del cargo tras el escándalo por la presunta falsificación del título universitario que le dio acceso a la función pública destapado por Antifraude. Este primer encuentro oficial entre los interlocutores de Generalitat y Ejecutivo central, con una reconocida relación de amistad, se produjo el pasado 10 de febrero, casi cuatro meses después del desastre.

Ahora, la situación es diametralmente opuesta: una comisionada casi que recién aterrizada en el cargo, aunque ya ejerció de coordinadora en el comité de expertos convocado por Ángel, y un vicepresidente que ya cuenta los días que quedan para inicios de noviembre, la fecha prevista para que deje de ser miembro del Consell.

LAS PROVINCIAS ha recabado la postura de Generalitat y Gobierno sobre el transcurso del encuentro y ambas partes coinciden en que se ha tratado de una puesta en común de las necesidades que tiene la fase actual de la reconstrucción y las actuaciones colaborativas a desempeñar entre ambas administraciones.

Desde la Vicepresidencia para la Recuperación señalan que la cumbre ha sido una reunión de trabajo, «una primera toma de contacto para repasar puntos en la agenda común, como la mejora de los mecanismos de colaboración». Por su lado, desde el Comisionado del Gobierno señalan que se ha puesto de manifiesto «la necesidad de avanzar conjuntamente» en la reconstrucción y, en esta línea, se han abordado los problemas específicos de cada municipio para que cada administración actúen en función de sus competencias.

Sobre si se ha puesto sobre la mesa el asunto de la comisión mixta, fuentes del equipo de Zulima Pérez indican que ya existe colaboración en muchísimos aspectos de la reconstrucción. «Existe y ha existido en todos los niveles», aseguran las mismas voces que recuerdan los encuentros entre ministros y consellers o las respectivas direcciones generales para despachar asuntos durante estos 11 meses.

Tanto Gan Pampols como Zulima Pérez se verán las caras de nuevo el próximo jueves 25 de septiembre, aunque esta vez en público, pues ambos intervendrán en la conferencia 'DANA 29-O: balance de una catástrofe, preguntas y respuestas' organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta.