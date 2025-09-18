Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Primera reunión del comité de expertos del Gobierno para la reconstrucción, donde intervino Gan Pampols. J. L. BORT

Gan Pampols y Zulima Pérez mantienen su primera cumbre en plena transición de los mandos de la reconstrucción

El encuentro oficial entre el vicepresidente del Consell y la nueva comisionada del Gobierno se salda con el propósito de reforzar la colaboración entre administraciones

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:10

Sin anuncio público, lejos del foco mediático y sin imágenes. Así se ha celebrado la primera reunión entre el vicepresidente segundo y conseller para la ... Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, que ha tenido lugar la mañana de este jueves en el Palacio de la Cigüeña. El primer encuentro oficial entre ambos dirigentes, en el que se ha acordado reforzar los mecanismos de colaboración entre administraciones, llega con el teniente general en plena cuenta atrás para dejar la Generalitat y volver a su retiro dentro de cincuenta días y la jurista y ex alto cargo del Botánico sin haber cumplido todavía ni un mes en el puesto, es decir, una cumbre celebrada en plena transición de los mandos de la reconstrucción de la dana tras la dimisión de José María Ángel y la salida anunciada del número 3 del Consell.

