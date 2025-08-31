Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Torres en una reunión del Cecopi a la que asistió. EP

Sin timón común ante otra dana

El Gobierno aún no ha respondido a la constitución de una comisión mixta

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 01:06

Ha tenido que pasar prácticamente un mes para que el Gobierno nombre a la nueva comisionada de la dana Zulima Pérez en sustitución del ... dimitido José María Ángel. De esta forma, el Gobierno valenciano no ha podido tener una interlocución clara con el Ejecutivo central en una cuestión de tanta trascendencia como es la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  4. 4 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  5. 5 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  6. 6

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  9. 9

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sin timón común ante otra dana

Sin timón común ante otra dana