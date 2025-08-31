Sin timón común ante otra dana

Ha tenido que pasar prácticamente un mes para que el Gobierno nombre a la nueva comisionada de la dana Zulima Pérez en sustitución del ... dimitido José María Ángel. De esta forma, el Gobierno valenciano no ha podido tener una interlocución clara con el Ejecutivo central en una cuestión de tanta trascendencia como es la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre.

Hasta ese momento, José María Ángel, que dimitió el pasado mes de julio tras hacerse público que había falseado su currículum, había venido asumiendo la representación del Ejecutivo central en la interlocución con el Gobierno valenciano. Su buena relación con el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pámpols, le convertían en una persona idónea para asumir esa función de definir las líneas de actuación y las interrelaciones entre las dos administraciones públicas.

Falta saber cómo serán las relaciones entre la vicepresidencia segunda de la Generalitat y la nueva comisionada a la espera de que mantengan un primer encuentro.

Las disensiones entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta de la gestión de la emergencia han sido frecuentes. Quizá uno de los aspectos más destacados ha sido la falta de acuerdo para poner en marcha una comisión mixta entre las dos administraciones y hacer frente a la emergencia. El Gobierno sigue sin dar respuesta a la petición del Ejecutivo valenciano, según constatan fuentes de la Generalitat valenciana.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ofreció al Gobierno la formacíón de esta comisión. Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Sánchez, el Consell decidió ponerla en marcha el pasado mes de mayo con representantes de las consellerias, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El órgano lleva por nombre 'Endavant pels Municipis' y su objetivo consiste en reforzar y potenciar la fase de reconstrucción en la que se encuentra la provincia de Valencia.

El vicepresidente segundo del Consell señaló el pasado mes de julio en una entrevista en LAS PROVINCIAS la importancia de este órgano. «Yo pedí desde el principio una comisión mixta en la que cooperar Gobierno, Generalitat y ayuntamientos pero la Administración General del Estado (AGE), que es quien tiene la competencia para crearla, no lo vio conveniente. La he vuelto a pedir, se tiene que llegar a un acuerdo, un acuerdo para materializar el plan en actuaciones», afirmaba el vicepresidente de la Generalitat.

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno para no participar en esta comisión mixta es que serviría para «blanquear» la falta de gestión de la Generalitat en la emergencia. Además, sostienen que los encuentros de técnicos de las dos administraciones son constantes por lo que la información fluye entre ambas sin necesidad de órganos intermedios.

En cualquier caso, los roces entre ambas administraciones han sido frecuentes durante los últimos meses a cuenta de la dana. Una de las quejas lanzadas desde el Consell y el PP ha sido la escasa presencia del presidente del Gobierno en la Comunitat frente a sus constantes visitas cuando han ocurrido otras tragedias naturales como cuando tuvo lugar la erupción del volcán de la Palma. Todo empezó cuando Pedro Sánchez salió precipitadamente de Paiporta entre abucheos y una lluvia de barro el pasado 3 de noviembre mientras acompañaba a los Reyes en su visita a los afectados. Desde entonces sus visitas han sido más bien escasas y nunca entre multitudes salvo un acto de su partido.

Los choques entre la administración central y el Consell se han centrado en varias ocasiones en la necesidad de acometer nuevas infraestructuras hídricas para hacer frente a las previsibles futuras riadas. Entre ellas se encuentran las obras estructurales de envergadura en las cuencas de los barrancos del Poyo, la Saleta, el río Magro o el Turia. En concreto, una de las más demandadas y todavía no ejecutada, pese a estar prevista desde principios de siglo, es la conexión de los barrancos del Poyo y La Saleta con el nuevo cauce del Turia. Pese a estar proyectadas e incluso presupuestadas todavía no se han ejecutado.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha reprochado a la Generalitat que haya propuesto la constitución de una empresa mixta, formada por el Estado y la administración autonómica, para ejecutar estas obras. Desde la CHJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, esta medida fue considerada inadecuada y que el planteamiento ha sido una invasión de competencias ya que este tipo de actuaciones corresponden a la propia confederación hidrográfica.

Otro ejemplo de estos choques entre la administración central y la autonómica tuvo lugar el pasado enero y el escenario no fue otro que la feria internacional de turismo Fitur. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aprovechó para reprochar al presidente de Gobierno una falta de coordinación entre las administraciones y que no se reúna con la Generalitat las escasas veces que ha estado en Valencia.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Morant, aprovechó ese mismo escenario para cargar de forma contundente contra el presidente de la Generalitat. Por otro lado, la defensa de la postura del Ejecutivo ha recaído en manos de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que continuamente está destacando la acción de la administración central y criticando la de la autonómica.