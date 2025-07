Las farmacias valencianas bajan la persiana como signo de protestas por los impagos

Gonzalo Bosch Valencia Jueves, 3 de julio 2025, 15:48 Comenta Compartir

Avisaron este miércoles de que lo harían y así ha sido. Numerosas farmacias de la provincia de Valencia han llevado a cabo a las 11:00 horas de este jueves una bajada parcial de persiana durante unos minutos. Se trata de un gesto que han calificado como simbólico de protesta frente al impago por parte de la Administración sanitaria de la factura correspondiente al mes de mayo, que corresponde al Consell y que éste defiende que depende del pago del Gobierno central del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Este miércoles el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) anunció que acometerían una serie de iniciativas en señal de protesta en caso de seguir sin recibir los pagos pendientes por parte de la Generalitat. Y la primera ya ha llegado. Tal y como avisaron, se ha tratado de un gesto, un aviso, con un cierre de las persianas a las 11 de la mañana y durante unos minutos.

Además, el colectivo ha informado que si la situación no cambia, está previsto repetir el mismo gesto el próximo lunes 7 de julio a la misma hora. Y no sólo eso, pues los farmacéuticos avisaron que los gestos aumentarían si no se hace efectivo el pago del FLA.

El vocal y representante del Comité de Crisis del MICOF, Vicente Brull, comentó durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el martes por la noche de esta semana que en el caso de que el próximo 8 de julio no se produjera la aprobación del FLA para el abono de la factura, los farmacéuticos intensificarían las medidas previstas. También se validó la convocatoria de cierre patronal y posterior manifestación, todavía con fecha por confirmar, «en la que farmacéuticos, familiares y pacientes, se unan para protestar contra los impagos», señaló Brull.

En este sentido, desde el MICOF enumeraron que entre las acciones a realizar se encuentra la distribución de una serie de carteles informativos, que estarán disponibles para su impresión y colocación en todas las oficinas de farmacia de la provincia con el objetivo de informar sobre el impacto que supone a la factura el impago del Consell.

En paralelo, tras su aprobación en la Asamblea, el Colegio ya trabaja en la preparación de diversas acciones jurídicas en coordinación con otras instituciones del sector.