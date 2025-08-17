Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enrique Aguilar, durante una entrevista para LAS PROVINCIAS en su primer mandato como presidente del Tribunal de las Aguas. DAMIÁN TORRES

Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de las Aguas: «Hay deficiencias en la red de depuración de algunos pueblos y polígonos»

El síndic de la acequia de Rascanya defiende que los canales no crean los vertidos y lamenta que se culpe a los regantes del cierre de las playas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:50

El presidente del Tribunal de las Aguas y síndic de la acequia de Rascanya, Enrique Aguilar, sale en defensa de los canales de riego ... tras las acusaciones que les responsabilizan de la contaminación que cierra las playas de Alboraia. A su vez, Aguilar pide que se investigue el origen de los vertidos y apunta a la existencia de «deficiencias» en la red de depuración de pueblos y polígonos.

