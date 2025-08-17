Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de las Aguas: «Hay deficiencias en la red de depuración de algunos pueblos y polígonos»

El presidente del Tribunal de las Aguas y síndic de la acequia de Rascanya, Enrique Aguilar, sale en defensa de los canales de riego ... tras las acusaciones que les responsabilizan de la contaminación que cierra las playas de Alboraia. A su vez, Aguilar pide que se investigue el origen de los vertidos y apunta a la existencia de «deficiencias» en la red de depuración de pueblos y polígonos.

- ¿Qué opina de que el Ayuntamiento de Alboraia diga que las acequias producen la contaminación de las playas?

Estamos totalmente en contra de esa opinión. Nosotros lo único que hacemos es llevar lo que nos tiran, pero no lo creamos. Algún pueblo de aguas arriba no está bien conectado a la depuradora, y eso es demostrable, o sea hay deficiencias, no muchas, pero las hay en algún polígono y en algunos pueblos. Si esos vierten en la acequia, esta lo lleva al mar. Pero no los crea, sino que hace de medio de transporte. Nos acaban echando la culpa de una cosa que nos tiran a nosotros.

- ¿Han multado a agricultores por vertidos?

Sí. En 2011 ya hubo advertencias por parte del ayuntamiento de que había basura y productos que se vertían en las acequias. Eso es demostrable, ahí están las denuncias en el tribunal. Denuncié a varios labradores de mi zona y las denuncias no eran baratas. Es verdad que al principio algunos no lo aceptaron y me criticaron, pero hoy los vertidos son muy minoritarios o prácticamente no existen. Nos hemos preocupado de que la gente del campo tenga en cuenta que esto no se debe hacer y cuando lo han hecho, les hemos multado. La acequia de Rascanya, y esto también es comprobable, es la que más denuncias tiene del tribunal. El tema de lo que se echa al agua, de la contaminación y de que se riegue con aguas limpias era muy importante para mí y lo sigo intentando. Por eso nos hace tanto daño, porque he intentado, por lo menos en lo que está en mi capacidad, que esto no ocurra.

- Entonces, cree que 'entre todos la mataron y ella sola murió'.

Creo que hay muchos actores aquí y se echa la culpa sólo a uno. Asumiré la parte muy, muy, muy pequeña de culpa porque agricultores, como todas la personas, puede haber algún irresponsable que haga alguna tontería, pero aseguro que la mayoría cumplimos.

En 2011, 2012 y 2013 metí suficientes denuncias como para que la gente lo entendiera y hoy por hoy se respeta. Tenemos que ver desde donde se empieza a contaminar. Porque estamos hablando de aquí, al borde del mar, y a lo mejor cuando viene un episodio de lluvias quién te dice a ti que las depuradoras de los Castillos, y de ahí hacia abajo, acaben vertiendo también al río. Quién te dice que, cuando hay lluvias, no tienen capacidad para aguantar y depurar toda esa agua de regar. Claro, si haces un análisis al día siguiente o a los dos días, que es cuando está llegando ese agua, pues a lo mejor sale mal.

Hablo de depuradoras y hablo de vertidos incontrolados, que no se pueden controlar porque llega un tío que vierte y se va… Años atrás tuvimos un vertido de aceite. Algún descerebrado tiró un bidón de aceite y armó la marimorena. ¿Qué tenemos que estar noche y día para ver en qué punto de la acequia está el descerebrado ese?

Pueden haber muchas cosas. Pero yo, de ser un ayuntamiento, controlaría un poco las palabras no sea que tire una piedra y le caiga en la cabeza. No le echaría la culpa a la acequia, que lo único que hace es transportar el agua, porque todos sabemos que en algunos pueblos, hay vertidos y hay calles o trozos de calles que no están conectados (a la depuradora). No creo que la culpa sea del ayuntamiento de aquí o del de allá o de la depuradora… Creo que al final son muchas cosas que suman en lo que está pasando.

- Alboraia, por ejemplo, garantiza que tiene toda la red de alcantarillado conectada a la depuradora.

Todos los que estamos un poco metidos en el tema sabemos que algunos pueblos y algunos polígonos tienen deficiencias y que todo al 100% no está. Si coges una calle del pueblo que sea y está vertiendo puede hacer daño pero si a eso le sumas que, a lo mejor cuando llueve, las depuradoras no son capaces de asumir todo el agua, que ya desde arriba no viene el agua en las condiciones que tendría que venir… No quiero quitarle responsabilidad al agricultor, pero en este caso estamos recibiendo los palos cuando realmente somos los que menos contaminamos y por mucho.

En las casas de la huerta, si se han reformado, lo primero que se hace, y me parece estupendamente, es pedirle que se meta una depuradora o un pozo ciego. En el campo, puede ser que alguna vez alguien eche un poco de basura. Pero son cosas muy pequeñas y muy aisladas. Tengo un descontento como labrador y como síndic de que se nos utilice a nosotros como escudo cuando aquí hay más actores implicados y sólo se está nombrando a uno, justamente el que es menos contamina.

- ¿Cómo se puede solucionar esto?

Creo que se tendría que empezar de arriba hacia abajo, desde lo que entra por el río, ver pueblo por pueblo… Hay algún polígono que también habría que mirar o incluso lo que nos tira Valencia. Si se hiciera un estudio de todos los colectores de Valencia alguno se sorprendería. No le echo la culpa ni al Ayuntamiento de Alboraia, ni al de Valencia, ni al de Rocafort. Lo que pasa es que es un problema de un poquito de cada uno que al final suma y gota a gota llenan el vaso. Si es que el vaso está lleno, no lo ha llenado ni el Ayuntamiento de Alboraya ni el de Godella ni la depuradora… Y si metes a los agricultores serían media gota o menos.

- ¿Cuánto dinero recaudan de los ayuntamientos por el vertido en las acequias?

Cada acequia recauda dinero, pero no es por un tema de vertidos. Recaudamos dinero porque cuando llueve sacamos el agua a fuera a una cantidad de kilómetros cuadrados de Valencia porque a Valencia le sale más rentable. Conforme la ciudad ha ido creciendo se ha ido construyendo e instalando tuberías y las zonas nuevas están en condiciones, como tiene que ser. Pero para toda la zona vieja, al Ayuntamiento de Valencia le resulta mucho más fácil darnos una cantidad de dinero y que nosotros cuando llueva le aliviemos todo el agua que venga. Nos paga por eso: para que tengamos las acequias limpias y cuando venga un episodio de dana o de lluvias normales lo que hacemos es sacar el agua. Ni más ni menos. No porque nos viertan, porque para que nos vertieran yo sería el primero que no estaría de acuerdo porque quiero el agua limpia y que los productos con los que se riegue en mi huerta sean lo más naturales y sanos posible.

Es una de las cosas que me metí en la cabeza cuando me metí de síndic. El intentar tener producto sano y saludable y para eso hay que regar con agua limpia. Por lo tanto, si me dices 'te vamos a pagar por verter'. Pues lo siento pero no. A nosotros nos pagan para que, de alguna manera, en episodios de lluvias ayudemos a sacar el agua de Valencia.

La acequia de Rovella, que riega la zona del centro comercial Saler, La Punta, pasa por todo el centro prácticamente, por el Corte Inglés de Pintor Sorolla, sale por Antiguo Reino, por ahí va pasando. Imagínate lo que valdría si tuvieran que hacer colectores y levantar las calles.

Entonces, al Ayuntamiento le es más fácil pagar una cantidad de euros en la acequia de Rovella y no tener que estar levantando calles en el centro de Valencia. Mi acequia, por ejemplo, viene de la Fe vieja, por Marxalenes y sale en San Miguel de los Reyes. Si tuvieran que levantar Valle de la Ballestera, que pasa por bajo, la antigua Fe y esas calles para hacer un colector... Pues también le es más fácil y sencillo ir pagando una cuota, que a nosotros nos viene bien, y cuando haya episodio de lluvias hacemos de colector. Nos pagan por hacer de colector.

- ¿Y eso no puede provocar que haya determinados fallos urbanísticos que acaben en vertidos?

Claro, ahí está. Yo hago de colector, pero si hay alguna zona que desgraciadamente en la que me tiran algo en la acequia no puedo estar allí debajo viéndolo, pero el Ayuntamiento tiene medios para estudiar si hay posibles vertidos. Es simplemente ir levantando tapas y buscar en qué tramos se está vertiendo. Que alguien esté vertiendo y que, entre comillas, me lo tire en 'mi acequia', que acaba en el mar, y me echa la culpa a mí… Creo que no soy el culpable.

- ¿Cuánta cantidad de dinero reciben de los consistorios?

Entra casi dentro de lo simbólico. Con lo que nos han pagado en los últimos 50 años no se hace un tramo de colector ni de 150 metros. Con el Ayuntamiento de Valencia teníamos un convenio que nos dio una cantidad más razonable. Pero los ayuntamientos de los pueblos, por lo menos los que yo cobro, 'peccata minuta'.