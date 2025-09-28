Emergencias envía un Es-Alert que recomienda subir a zonas altas ante la alerta roja por lluvias Protección Civil aconseja ahora buscar zonas elevadas ante inundaciones, una recomendación que no se hizo en el SMS masivo del día de la dana

Pablo Alcaraz Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:43

Los móviles de la provincia de Valencia han vuelto a escuchar el estridente pitido del Es-Alert, el sistema de alerta masiva a la población que llegó a la población con el agua al cuello durante la dana del pasado 29 de octubre. No obstante, entre las novedades con respecto a l precedente del pasado 29-O se encuentra la inclusión de la recomendación de buscar refugio en zonas altas en caso de inundaciones.

Esta nueva alerta de Protección Civil se produce con muchas horas de anticipación al inicio del episodio de lluvias torrenciales por el que la Aemet ha decretado la alerta roja y por le que ha avisado de que se pueden producir inundaciones. La vigencia de la máxima alerta se espera que arranque a las 4.00 horas de esta madrugada.

«Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico», entre otras recomendaciones.