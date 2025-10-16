Ni Emergencias ni Aemet hablaron sobre el barranco del Poyo en una llamada de las 16.14 horas

29 de octubre de 2024. Son las 16.14 horas de un día extremadamente complicado. Un técnico de Emergencias llama a la Agencia Estatal de ... Meteorología (Aemet). En toda la conversación, que es esa famosa llamada en la que el meteorólogo dice que la tormenta se va hacia la serranía de Cuenca, no se hace ni una referencia al barranco del Poyo. La preocupación estaba en la zona de Utiel, la que en la misma llamada nombran como zona cero. El intercambio evidencia, además, que la Aemet tenía en vigor un aviso rojo que sólo duraba dos horas y que no tenía manera de saber si había parado de llover o no en la zona de la cabecera del Magro.

En la llamada, Aemet dice que van a volver a poner aviso rojo «pero para las próximas dos horas, y luego un poco más tarde se decidirá si se alargan los rojos que hay en el norte». Es entonces cuando el técnico de Emergencias le dice que es «muy importante» la situación en la plana de Utiel-Requena. «Digamos que es la zona cero que tenemos. Es incluso imposible acceder porque las carreteras están cortadas, la A-3 está colapsada y no se puede llegar a esos municipios, y hay barriadas que están inundadas como consecuencia del desbordamiento del río Magro. Da la impresión de que allí sigue lloviendo, entonces tenemos muchísimo interés en saber cuál es la evolución en esa zona en concreto, porque en el resto, en fin, si la roja va a seguir evolucionando y va a llover en otras partes, pues bien, pero es que allí están rozando ya los 300 litros en 12 horas», pregunta el técnico.

Aemet se va entonces «al radar y las descargas eléctricas». «Estoy viendo que la última hora ha disminuido el número de descargas eléctricas y esto puede indicar que está disminuyendo la intensidad de la precipitación en este momento, voy a consultar los modelos (...) muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste», responde la agencia. Es entonces cuando aparece la famosa serranía de Cuenca: «Y de las 18 a 21, el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca, hacia la meseta, bueno, y en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que se va sumando litros a los que ya se han acumulado», cuenta la Aemet.

El técnico de Emergencias muestra un gran conocimiento de la situación. «Sí, sí, no, si es que el problema ahora es ese, el problema es que tampoco hace falta que nos caigan cincuenta litros en una hora, sino, ahora, cualquier precipitación de 20 o 30 litros agrava, agrava mucho, porque es que esa agua corre inmediatamente, ya la capacidad de absorción del terreno es prácticamente nula, por eso te digo que aunque las precipitaciones no sean torrenciales...», explica. Aemet añade que va a seguir lloviendo en el interior norte de Valencia. Luego empiezan a hablar de precipitaciones muy fuertes en la zona de la Albufera.

«El movimiento es lento y hacia el noroeste, no parece que vaya a pasar por encima de la ciudad de Valncia, pasará más hacia el oeste en la próxima hora. No por encima de Valencia sino en las poblaciones que hay en el oeste de Valencia», añade Aemet, mientras Emergencias habla del «cinturón industrial». «No sabemos cómo medir cómo enviar recursos a la zona, necesitamos mucha información porque tenemos una reunión ahora», dice Emergencias, en referencia al Cecopi que iba a empezar a las 17 horas.