Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades
Una persona, en el barranco de Chiva, poco después de la dana. Rober Solsona / Europa Press

Ni Emergencias ni Aemet hablaron sobre el barranco del Poyo en una llamada de las 16.14 horas

La conversación, transcrita por la Guardia Civil, evidencia que la agencia no podía saber si llovía o no en Utiel, que el aviso rojo se revisaría en dos horas y que la tormenta viraría hacia la serranía de Cuenca a las 18 horas

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:06

Comenta

29 de octubre de 2024. Son las 16.14 horas de un día extremadamente complicado. Un técnico de Emergencias llama a la Agencia Estatal de ... Meteorología (Aemet). En toda la conversación, que es esa famosa llamada en la que el meteorólogo dice que la tormenta se va hacia la serranía de Cuenca, no se hace ni una referencia al barranco del Poyo. La preocupación estaba en la zona de Utiel, la que en la misma llamada nombran como zona cero. El intercambio evidencia, además, que la Aemet tenía en vigor un aviso rojo que sólo duraba dos horas y que no tenía manera de saber si había parado de llover o no en la zona de la cabecera del Magro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  3. 3 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  4. 4 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  5. 5 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  8. 8 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ni Emergencias ni Aemet hablaron sobre el barranco del Poyo en una llamada de las 16.14 horas

Ni Emergencias ni Aemet hablaron sobre el barranco del Poyo en una llamada de las 16.14 horas