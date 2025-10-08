Emergencias activa el plan de seguimiento de la zona cero de la dana ante la llegada de Alice El conseller Valderrama informa que han traslado un aviso especial a los ayuntamientos para el control de barrancos y pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios| Se esperan lluvias torrenciales y tormentas a partir de las doce de esta noche en el litoral de Valencia y Alicante

B. González Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:45 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

Emergencia de la Generalitat ha solicitado a los servicios que redimensionen sus efectivos en base a la previsión de la dana Alice, que podría dejar lluvias torrenciales y tormentas importantes a partir de las doce de esta miércoles. Además se ha activado el plan de la zona cero de la dana del 29 de octubre, al igual que se hizo hace diez días con el anterior episodio de precipitaciones, «con todos los dispositivos pendientes de la situación de los barrancos, fundamentalmente por la situación de alcantarillado y por estar próximos y cercanos a la ciudadanía».

Así lo ha transmitido el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama tras la reunión de coordinación y seguimiento que ha tenido lugar a última hora de esta tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias y el que han estado presente todas las administraciones y servicios esenciales en la intervención de emergencias. Una reunión que se produce tras decretarse la alerta nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada de este jueves, 9 de octubre.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha trasladado cuál es la situación y cómo puede evolucionar en los próximos días y también las confederaciones hidrográficas han informado sobre los modelos y cómo estaba la situación de los cauces y barrancos.

«Estamos hablando de un episodio de lluvias que se prevé que a partir de las doce de la noche sean lluvias torrenciales, tormentas importantes y que posteriormente pasará ya a unas lluvias persistentes a lo largo del fin de semana y que se puede prolongar aproximadamente hasta el domingo o el lunes eh por la mañana», ha informado el conseller, quien ha puntualizado que las lluvias parecen que pueden afectar más a comarcas como la Safor, al Cabo de la Nao, la Vega Baja, toda la litoral norte y sur de Alicante y el litoral norte de Valencia.

«Parece ser que el aviso naranja de mañana que da Aemet es hasta las 15 horas, pero como siempre hay un cierto grado de incertidumbre que tenemos que ver cómo evoluciona. De hecho, se ha convocado otra reunión de seguimiento para mañana a la una del mediodía para ver qué es lo que nos traslada la Agencia Estatal de Meteorología y ver cómo tenemos que dimensionar los efectivos», ha puntualizado.

Valderrama ha apuntado que el aviso especial se ha traslado a los ayuntamiento y a los organismos para que se controlen los barrancos, se eviten aparcar junto a ellos o cruzar con vehículos, al igual que los vados.

Ante un puente festivo, el conseller de Emergencias ha recomendado que se evite los desplazamientos si no es estrictamente necesario y ha pedido a la ciudadanía que se mantenga en todo momento informada no sólo de la situación meteorológica del lugar de origen y destino, sino de todo el territorio que tengan que recorrer en cada momento, a través de los canales oficiales y medios de comunicación.