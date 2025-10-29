Las tormentas ya descargan en Valencia Ayora registra 18,4 litros por metro cuadrado en una hora

Andoni Torres Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:51 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

Las previsiones se van cumpliendo y las lluvias descargan ya en la provincia de Valencia esta tarde de miércoles. Algunas localidades han registrado tormentas y chubascos, como Ayora (18,4 l/m2 en una hora), Dos Aguas (15,4), l'Eliana (13), Cheste (12,4), Ayora (12,2), Cortes de Pallás (11,8), Millares (9,4), Buñol (9,2) o Montserrat (8,8) entre muchas otras. Las tormentas avanzan ahora hacia la costa.

Aemet ha activado para el jueves 30 de octubre aviso amarillo ante la probabilidad de fuertes lluvias en las provincias de Valencia y Alicante. La agencia anuncia en estas provinciaas cielo nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta, localmente fuertes en el litoral, remitiendo por la tarde y tendiendo a poco nuboso.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es