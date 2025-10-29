Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán

A. Pedroche Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:16 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Los últimos días en la Comunitat Valenciana han sido inestables metereológicamente hablando. El domingo las lluvias volvieron a hacer acto de presencia y vinieron acompañadas de un notable descenso de las temperaturas. El lunes el cielo volvió a despejarse y las temperaturas volvieron a ascender. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticaba el regreso de las precipitaciones de cara a los próximos días. De hecho, para este miércoles había previsto un aviso amaraillo activo desde las 6.30 horas en Castellón. Ahora ha lanzado su previsión de cara a los próximos días en la Comunitat Valenciana y ha activado un doble aviso amarillo de cara a este jueves 30 de octubre por lluvias que podrían trasformarse en tormentas durante el día.

Las alertas estarán activas en las provincias de Valencia y Alicante desde las 00.00 horas hasta las 17.00 horas. Las precipitaciones serán localmente fuertes en el litoral, remitiendo durante la tarde y tendiendo a dejar un cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios y las máximas estarán en descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. En el litoral de Alicante el viento será moderado del suroeste; en el resto del litoral, de componente norte flojo a moderado; en el interior, viento flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo a moderado.

Para el viernes 31 no se esperan fenómenos significativos. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas, aumentando en el interior al final del día a nuboso. En cuánto a las temperaturas, las mínimas descenderán hasta rondar los 15 grados de media en todo el territorio y las máximas presentarán un ligero ascenso. El viento será flojo.

De cara al sábado, 1 de noviembre, la situación de nuevo podría dar un cambio. En este Día de Todos los Santos la mitad norte de la Comunitat podría presentar chubascos durante toda la jornada. Especialmente en el interior. En el resto del territorio habrá intervalos nubosos. Sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas presentarán pocos cambios. El viento pasarám de flojo a moderado en el oeste.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es