Estos son los municipios valencianos que han dormido a más de 20 grados este martes

El viento de poniente es la causa de las altas temperaturas de estos días en la Comunitat Valenciana

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:59

Comenta

El viento de poniente es la causa de las altas temperaturas de estos días en la Comunitat Valenciana. El poniente será especialmente fuerte este jueves, según informa Aemet.

Las temperaturas son altas para estas fechas de día, pero también de noche. Algunas localidades no han bajado este miércoles de los 20 grados. Estas son los municipios valencianos donde ha hecho más calor durante la madrugada del martes al miércoles:

Benidorm: 23 grados.

Alicante: 22.5.

Pego: 22.5.

Miramar: 22.2.

Aeropuerto Alicante-Elche: 22.

Xàbia: 21.9.

Novelda: 21.1.

València: 21.

Rojales: 20.8.

Elche: 20.7.

Polinyà de Xúquer: 20.7.

Castelló de la Plana: 20.

Aeropuerto de Valencia: 19.7.

Cuando la temperatura no baja de 20 grados, se considera que ya se trata de una noche tropical. En este caso, en pleno mes de octubre.

Durante este miércoles, la temperatura más alta se ha registrado en Betxí (31,1 grados), Castellón (30,6), Nules (30,5) y Burriana (30,3). Decenas de municipios de toda la Comunitat han superado los 29 grados.

Aemet estima que la intensidad del viento amainará el viernes, aunque seguirá soplando de poniente flojo con algún intervalo moderado en el interior de Valencia y Alicante. Con poniente menos intenso, las temperaturas descenderán. El descenso será más acusado en el caso de las máximas en el litoral de la Comunitat.

