Aemet lanza la previsión del fin de semana, anuncia lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán Viento fuerte y oleaje ya desde este jueves 23 de octubre

Andoni Torres Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:33 | Actualizado 19:15h. Comenta Compartir

Aemet ha lanzado su primera previsión para el fin de semana en la Comunitat Valenciana con la amenaza de lluvias, en principio de carácter débil, y descenso de temperaturas en el horizonte. Unas precipitaciones que podrían afectar a las condiciones de la carrera del Medio Maratón de Valencia, que se disputa el domingo 26 de octubre en Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que provocará rachas de viento «muy fuertes» en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular. En principio, no debería afectar a la zona del Mediterráneo hasta el sábado.

Previsión del jueves 23 de octubre

La previsión para el jueves en la Comunitat es de intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas registrarán un ascenso ligero. El viento soplaraá moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior; a últimas horas tenderá a amainar en general. Aemet ha activado un aviso amarillo en las tres provincias ante la posibilidad de viento fuerte y por oleaje en Valencia y Castellón.

Previsión del viernes

El viernes se caracterizará por intervalos nubosos. No se descartan ya precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte (Valencia y Castellón) Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso en el litoral, y con cambios ligeros en el resto. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia y Alicante en las horas centrales del día.

Previsión del sábado 25

El sábado amanecerá en la Comunitat Valenciana con cielo nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. No se descartan precipitaciones en el extremo norte. El viento soplará flojo de componente oeste, rolando a este flojo en las horas centrales del día.

Previsión del domingo

Aemet prevé para el domingo cielo muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos al final, con precipitaciones débiles en la primera mitad del día, más probables en el norte de la Comunitat. Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en el tercio norte y máximas en descenso salvo en el litoral sur, donde no variarán. El viento soplará en general de componente oeste, flojo a moderado, especialmente en el norte de Castellón, donde será del noroeste.

Previsión para el Medio Maratón

El domingo pasará un frente sobre la Comunitat. Aemet mantiene por el momento un alto grado de incertidumbre sobre la hora en que se producirán precipitaciones en la ciudad de Valencia. La agencia segura que «a día de hoy, lo haría a partir de mediodía en Valencia, por lo que la lluvia no afectaría al Medio Maratón».