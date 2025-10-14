Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes: vehículos parados en la V-30 y la V-31
Lluvias en la playa Patacona de Valencia. Efe/ Kai Forsterling

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más ha llovido este martes

Aemet mantiene activo el aviso amarillo en la provincia de Castellón, mientras que lo retira en Valencia y Alicante

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 09:04

Comenta

Tras un lunes marcado por fuertes lluvias en Gandía, donde se llegaron a registrar hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora, provocando inundaciones en colegios, supermercados y hospitales, la situación meteorológica comienza a estabilizarse.

Durante la madrugada del martes aún se han producido precipitaciones intensas, especialmente en localidades como Nules, donde se han acumulado hasta 65 l/m2. También se han registrado lluvias significativas en Burriana, con 50,2 l/m2.

En la provincia de Valencia, los mayores acumulados se han dado en Utiel, con 39,8 l/m2, y en la playa de la Garrofera, en El Saler, donde se han alcanzado los 38,6 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha retirado los avisos en las provincias de Alicante y Valencia, aunque mantiene la alerta amarilla en Castellón hasta las 00:00 horas.

Ante la mejora de las previsiones, las clases se reanudan este martes en la Universitat de València y en los centros educativos que permanecieron cerrados el lunes por motivos de seguridad. En total, 26 municipios de las provincias de Valencia y Castellón suspendieron la actividad escolar durante la jornada del lunes debido al temporal.

Publicidad

