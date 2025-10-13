Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá? La dana Alice sigue causa series complicaciones al sur de Valencia

María Gardó Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 20:44

La dana Alice sigue causando serias complicaciones en la Comunitat Valenciana. En la mañana de este lunes se han producido inundaciones en Gandía, donde ha caído 100 litros por metro cuadrado en media hora. La situación ha provocado, además, que Emergencias mande un Es Alert a la zona del litoral sur de Valencia por lluvias torrenciales que suponen «un peligro extraordinario». El aviso estará activo hasta la medianoche.

Para este martes, la situación mejorará aunque no del todo. Alice va abandonando la Comunitat aunque todavía dejará lluvias en distintos puntos del mapa, según Aemet. Este 14 de octubre, el cielo estará nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, de madrugada en el litoral de Castellón, litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y por la tarde en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso; máximas en ascenso, excepto en el litoral de Alicante.

Para este miércoles 15 de octubre se espera cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta, de madrugada en los litorales del norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante y por la tarde en el interior de la mitad norte y en Alicante. Las temperaturas no sufrirán cambios.

Ya para el jueves, el cielo seguirá nuboso, con probables chubascos y tormentas en la mitad norte. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.

Ya de cara al viernes, el cielo seguirá nuboso, con probabilidad de chubascos y tormentas, la primera mitad del día en zonas litorales y la segunda mitad en zonas interiores. Temperaturas con pocos cambios.

De este modo, las lluvias no abandonarán hasta el fin de semana la Comunitat. Aunque eso sí, lo harán con menor intensidad y de forma más dispersa, según previsiones de Aemet.