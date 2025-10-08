Aumenta la intensidad prevista de las lluvias: ahora pueden caer 100 l/m2 en apenas 4 ó 6 horas en el litoral de Valencia y Alicante Emergencias emite un aviso especial para difundir la última información de Aemet

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:30 | Actualizado 16:38h.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial en el que informa a la población de la información remitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre la llegada de la dana Alice durante el puente de octubre y los efectos que puede tener. Si inicialmente la previsión era de lluvias de 100 l/m2 en 12 horas, ahora se ha rebajado esa cantidad a un intervalo de apenas 4-6 horas, lo que daría lugar a lluvias torrenciales.

El aviso explica que «una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este, dando lugar a la dana Alice. Se prevé una situación que persistirá varios días, con precipitaciones muy fuertes, y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular desde últimas horas de este miércoles 8 y, probablemente, hasta el lunes 13, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, donde podrán ser localmente torrenciales (superiores a 60 mm/h). Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado».

100 mm en 4-6 horas

Hoy miércoles 8 a últimas horas se esperan los primeros chubascos en interiores de la Comunitat Valenciana y norte de Murcia, que ya desde primeras horas del jueves 9 se extenderán al litoral de la Comunitat Valenciana. Se espera que estos chubascos, vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial de manera más probable en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 mm en 4-6 horas.

El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia y Alicante, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia. Las tormentas se extenderían hasta el norte de la Comunitat Valenciana.

El domingo 12 el 'viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunitat Valenciana.

Hasta el lunes

El lunes los vientos seguirán perdiendo intensidad. Se esperan chubascos más probables e intensos en la Comunitat Valenciana.

Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.