Aemet lanza su previsión para los próximos días en la Comunitat y no descarta lluvias

A. Pedroche Viernes, 29 de agosto 2025, 18:29 Comenta Compartir

Los últimos días han sido de mucha inestabilidad meteorológica en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado diferentes avisos por lluvias durante la semana que han ido aumentando gradualmente. De hecho, aunque este viernes ha sido una jornada con cielos despejados y sin precipitaciones, durante esta madrugada se ha producido una tormenta eléctrica en diferentes zonas del interior que ha dejado imágenes espectaculares.

La amenaza de tormenta hizo acto de presencia a última hora de la tarde del jueves con una gran cantidad de aparato eléctrico centrado principalmente en el término de Pedralba, que es donde cayó la mayor cantidad de rayos en el último tramo del día, como reflejan los datos oficiales de la Generalitat Valenciana. Otros municipios afectados por el aparato eléctrico fueron Sot de Chera, Chera, Pedralba y Vilamarxant.

En cuanto los próximos días, parece que la estabilidad va a predominar. De cara a este sábado 30 de agosto, Aemet espera cielos pocos nubosos en todo el territorio. Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios, salvo ascensos en el interior de Castellón. Por otro lado, las máximas descenderán en el litoral de Valencia y Alicante, no sufrirán cambios en el litoral de Castellón, pero sí un ligero ascenso en el interior de la provincia. El viento será flojo del noroeste en el norte de Castellón, de componente norte en Alicante y variable en el resto al principio, tendiendo el mediodía a componente este, ocasionalmente moderado.

Para el domingo 31, la situación no variará en exceso. El cielo presentará intervalos de nubes bajas por la mañana, disminuyendo el mediodía y se producirá un paso de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas subirán en Castellón y Valencia, pero no en Alicante. Las máximas ascenderán en el sur de Valencia, descenderán ligeramente en Alicante y no habrá cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable al principio, aumentando por la tarde y tendiendo a componente este, salvo a componente oeste en el interior de Valencia y del sur en Alicante, con intervalos de moderado.

Para el lunes, primer día de septiembre, podrían llegar novedades. El cielo amanecerá despejado, pero en Castellón irán apareciendo intervalos nubosos conforme avance la jornada. Aemet no descarta alfún chubasco en la provincia, aunque aclara que las probabilidades son bajas. Temperaturas mínimas en descenso en el interior de la mitad norte y sin grandes cambios en el resto; máximas en descenso en todo el interior y en la mitad sur de Valencia, en ascenso en el litoral sur de Alicante y sin cambios en el resto. Poniente flojo en la primera mitad del día, tendiendo a régimen de brisas en el litoral en horas centrales, y a flojo variable al final.