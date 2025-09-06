Aemet anuncia el inminente regreso de las lluvias a Valencia, que persistirán durante varios días La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un cambio radical en el tiempo a partir de este domingo

Sara Bonillo Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

Cambio radical en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su previsión para los próximos días y anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat, que podrán afectar a buena parte del territorio durante al menos tres días consecutivos. La inestabilidad irá en aumento a partir de este domingo, con posibilidad de tormentas en zonas del interior y avisos activos en la provincia de Castellón a partir del lunes.

Para este 7 de septiembre, se esperan intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución en zonas del interior. Además, hay probabilidad de chubascos y tormentas localmente moderados en la mitad sur de la provincia de Valencia, especialmente por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en Valencia, mientras que en el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios. Por otro lado, las máximas subirán, especialmente en el interior y el prelitoral valenciano. En cuanto al viento, será flojo y de dirección variable, aunque tenderá a componente este a mediodía, salvo en el interior de Valencia, donde se impondrá el viento de poniente (oeste).

El lunes el cielo se mantendrá nuboso en general. A partir de la tarde se prevén chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón, que podrían ser localmente fuertes. También hay posibilidad de precipitaciones moderadas en otras zonas de la Comunitat, aunque con baja probabilidad, especialmente en el tercio sur. Para esta jornada, Aemet, ha activado el aviso amarillo por lluvias en la provincia de Castellón, que estará vigente entre las 12.00 y las 23.00 horas.

06/09 12:12 Avisos activos pasado mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/JUOwBWtXL7 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 6, 2025

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas tenderán a descender, sobre todo en el interior. Este descenso será menos acusado en el litoral y no se esperan grandes cambios en la mitad sur de Alicante. El viento será flojo y variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, salvo en el interior de Valencia, donde soplará de poniente.

El martes el tiempo continuará inestable. La previsión de este día es de una alta probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el litoral, donde podrían ser localmente fuertes durante la madrugada y primeras horas del día. Las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, que podría ser notable en las máximas en algunas zonas.

El viento será flojo de componente norte en los litorales de Castellón y Valencia, del suroeste en el litoral de Alicante, y variable en el resto por la mañana. Durante la tarde, tenderá a establecerse de componente este en general.