Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

El organismo meteorológico mantiene una alta probabilidad de que las lluvias hagan acto de presencia en algunos puntos de la geografía valenciana

D. Merino Domingo, 31 de agosto 2025, 17:25

El verano parece no despedirse de la Comunitat Valenciana en el arranque del mes de septiembre. Tras un agosto infernal que va a ser el más cálido desde 1950 y donde se han alternado las tormentas, granizadas y, sobre todo, el calor; parece que llega una semana en la que la inestabilidad seguirá siendo la tónica general con temperaturas por encima de los 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo para los próximos días en los que augura nubes y claros y algo de lluvia.

De esta forma, Aemet prevé para el lunes 1 de septiembrecielo poco nuboso en general, con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde. De esta forma, en zonas como Valencia, Sagunto o Castellón de la Plana el porcentaje de lluvias en la segunda mitad de la jornada es mayor al 40%. Respecto a las temperaturas, mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso en todo el interior y en la mitad sur de Valencia, en ascenso en el litoral sur de Alicante y sin cambios en el resto.

De cara al martes 2, el organismo meteorológico anuncia a primera hora del día nubes en el litoral sur, sin descartar algún chubasco o tormenta aislado, remitiendo durante la mañana. En el resto, predominio de cielo poco nuboso. Los termómetros sin grandes cambios con máximas en ligero ascenso en zonas del interior y con pocos cambios en el resto.

Para el miércoles 3, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la previsión, Aemet no pronostica fenómenos meteorológicos significativos con una jornada de cielos despejados y máximas que rondarán los 30 grados.

Previsión para la próxima semana

El modelo europeo prevé que la primera semana del otoño climatológico traerá una alternancia entre vaguadas y dorsales en España. Coexistirán condiciones otoñales en forma de tormentas intensas y temperaturas frescas en el norte, con una continuación del verano en el resto.

El vaivén de temperaturas del norte de España sirve de contraste al sur y este de la Península. Principalmente la Región de Murcia, Alicante y Valencia sufrirán los últimos coletazos del verano con temperaturas significativamente elevadas. A finales de semana podríamos ver máximas de hasta 38 ºC en otras provincias andaluzas como Sevilla, Córdoba y Jaén.