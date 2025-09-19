Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán Este sábado ya podría haber las primeras precipitaciones pero se espera que sean fuertes el domingo

J.Zarco Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

El regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana es inminente según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, el organismo ya ha activado un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas desde las 7:30 horas hasta el final del domingo. Aunque este sábado ya podrían llegar las primeras precipitaciones.

Aemet anuncia para este 20 de septiembre intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana y aumentando a nuboso en el interior, en cuya mitad norte no se descarta algún chubasco por la tarde, ocasionalmente acompañado de tormenta. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable o en calma a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

El domingo 21, en el tercio norte, cielo nuboso con chubascos localmente fuertes y con tormenta. En el resto de zonas intervalos nubosos con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso y viento flojo variable, tendiendo al mediodía a componente sur moderado en el litoral y oeste con intervalos de moderado en el interior.

La mayor probabilidad de lluvias este domingo se dará entre las 12:00 y 18:00 horas, con un 95% de posibilidades en Castellón, un 75% en Alicante y un 70% en Valencia. En localidades como Segorbe y Montanejos ese porcentaje sube al 100%. Por la tarde esas opciones de reducen, aunque se mantiene el aviso amarillo.

El lunes 22 el pronóstico es de intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes a primeras horas. Termómetros en descenso, localmente notable en el interior, excepto en el litoral sur de Alicante, donde se mantendrán sin cambios. En el norte de Castellón, viento del noroeste moderado; en el resto, viento de componente oeste flojo, girando en el litoral por la tarde a este y nordeste moderado.