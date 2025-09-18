Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
Las temperaturas máximas se mantendrán en el entorno de los 30 grados

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:07

Vuelve la inestabilidad a la Comunitat Valenciana. Aemet ha lanzado ya su previsión del tiempo para el fin de semana, anuncia la probabilidad de chubascos y tormentas y señala las zonas donde caerán. Las temperaturas seguirán altas; las máximas, en el entorno de los 30 grados.

El viernes 19 de septiempre amanecerá con cielo poco nuboso, aunque se desarrollarán intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Las temperaturas máximas bajarán en el interior de la Comunitat y se mantendrán sin cambios en el resto.

Los primeros cambios llegarán el sábado 20, con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana y aumentando a nuboso en el interior, en cuya mitad norte no se descarta algún chubasco por la tarde, ocasionalmente acompañado de tormenta. Temperaturas sin cambios, con máximas sobre 30 grados.

Aemet apunta a un domingo nuboso con chubascos localmente fuertes y con tormenta en el tercio norte de la Comunitat. En el resto, serán probables intervalos nubosos con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso o sin cambios.

Lunes 22: Aemet prevé intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes a primeras horas. Temperaturas en descenso, localmente notable en el interior, excepto en el litoral sur de Alicante, donde se mantendrán sin cambios.

