Dos detenidos por la agresión mortal a un gorrilla que intentó apresarles tras atropellar a una mujer en Valencia
El aparcacoches recibió atención hospitalaria pero falleció días después en su casa
Martes, 26 de agosto 2025, 19:49
Agentes de la Guardia Civil de Valencia han detenido a dos hombres, de nacionalidad española y 21 años de edad, como presuntos autores de una agresión a un aparcacoches, quien falleció días después en su domicilio de Picanya a consecuencia de las lesiones sufridas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La agresión tuvo lugar el pasado 9 de agosto, frente al Hospital General Universitario de Valencia. Las investigaciones realizadas apuntan a que la víctima, tras presenciar el atropello con fuga que los dos varones acababan de cometer en el ciclomotor con el que circulaban y que ocasionó graves lesiones en una pierna a una vecina, trató de apresar a los ahora detenidos.
Los implicados, para no ser interceptados, agredieron al varón propinándole una patada, a consecuencia de la cual habría sufrido una lesión interna que habría devenido en su fallecimiento.
Las actuaciones, así como los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia n°5 de Catarroja.
Como informó LAS PROVINCIAS, el gorrilla fue trasladado al hospital tras la agresión, donde recibió atención médica y permaneció ingresado varios días mientras le realizaban pruebas. Tras recibir el alta regresó a su domicilio, una vivienda donde residen varios magrebíes en habitaciones alquiladas, y falleció el pasado miércoles por la noche. Fue un compañero de piso el que llamó al teléfono de emergencias 112 tras encontrarlo muerto.
