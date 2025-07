La Diputación prohíbe a los bomberos utilizar los camiones hasta que no limpien las pintadas de protesta

El inspector jefe del Cuerpo de Bomberos ha remitido una carta a todos los parques del Consorcio Provincial de Valencia con una orden muy ... directa: o se limpian las pintadas de protesta de los camiones o no se puede circular con ellos salvo una cuestión de emergencia. El celo llega hasta tal punto que queda prohibido ir a repostar con ellos y si hay que pasar por la gasolinera que sea aprovechando un acto de servicio.

El pulso entre la plantilla del Consorcio y la Diputación de Valencia se mantiene, y cada día hay al menos tres parques cerrados y servicios que no pueden cumplir con la segunda salida. Los bomberos exigen que se cumplan las mejoras laborales prometidas en marzo, mientras que la Diputación se defiende argumentando que no las pueden aprobar debido a que no pueden saltarse el techo de gasto que marca el Gobierno.

Una de las medidas de protesta que ejecutaron los bomberos fue la de pintar los camiones con mensajes contra la gestión del PP y advirtiendo a la población de que estaban en situación de riesgo, debido a la precariedad de la plantilla y a la 'huelga de celo' iniciada, lo que implica que los bomberos se niegan a realizar horas extra si no se mejoran las condiciones del trabajo.

Ahora, en una orden interna, se ha pedido no circular por las calles con los camiones pintados salvo emergencia. Además, se ha encargado a los propios bomberos que ejerzan la tarea de limpiar las unidades pintadas.

«La presente instrucción se dicta con el objeto de realizar las salidas de los vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos en condiciones óptimas tanto técnicas como de imagen corporativa. En cuanto a esta última, se han de retirar las pintadas derivadas del conflicto colectivo», señala la instrucción.

«Las pintadas -añade- serán limpiadas por el personal de la zona tanto en los tiempos previstos a limpieza del vehículo dentro del horario general de actividades, como a requerimiento del mando».

Hay tres servicios que no se pueden realizar con un camión con pintadas: servicios internos, recorridos de zona y salidas a repostar -en este último caso se deberán aprovechar los servicios-.

Hay otros casos, como son las emergencias, en los que sí que se podrá salir con los vehículos con mensajes de protesta, además de en estos cometidos: servicios ordenados por el Consorcio, desplazamientos a la ITV o otros talleres y el traslado entre parques.

El conflicto se ha enquistado y no hay avances entre las dos partes. De hecho, los bomberos se concentraron ante la Ciutat de la Justicia la semana pasada para protestas ante el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que compareció ante la jueza de la dana.

El verano está siendo muy complicado para cubrir los servicios, en una estación que está marcando récords históricos de temperaturas y con un riesgo real de incendios forestales. Los bomberos del Consorcio, al no hacer horas extra, tampoco se han incorporado a las unidades de refuerzo forestal, un servicio que no entra en su jornada laboral ordinaria.