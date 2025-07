«Hay días que me levanto y no puedo caminar, pero he subido el Aneto» Una docena de pacientes con enfermedades reumáticas y sanitarios del Hospital Peset de Valencia logran el hito de coronar el pico más alto de los Pirineos y tercera cumbre de España

Stefania Di Nicola Lunes, 7 de julio 2025, 14:50 Comenta Compartir

270 días de entrenamiento físico, 12 picos subidos y un objetivo: escalar el Aneto, la cima más alta de los Pirineos y la tercera de España. Esta es la gesta lograda por alrededor de una docena de pacientes y sanitarios que forman parte de 'ReumAneto', una iniciativa lanzada por el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia que busca visibilizar las enfermedades reumáticas. El grupo culminó el viernes uno de sus sueños: coronar el pico.

Cristina ha sido una de las heroínas. La joven sufre espondilitis anquilosante y es integrante de ReumAneto. Su día a día es de constante superación. «Muchas veces me levanto y no puedo caminar». Pero su gesta supera a su sufrimiento: «He subido el Aneto». El suyo ha sido uno de los testimonios este lunes en el Peset. La rigidez que provoca su enfermedad en sus articulaciones marca su existencia. «Yo había dejado proyectos en el pasado porque no veía la posibilidad de que pudiese terminarlos», ha contado. «Al inicio me pareció una locura, pero luego me propuse cambiar mi mentalidad de un 'no puedo' a un 'voy a intentarlo'», ha subrayado sobre su experiencia en la cumbre.

Félix es otro de los pacientes. Padece artritis psoriásica y su experiencia ha sido «maravillosa». Durante la ruta y allá en lo alto, a 3.404 metros sobre el nivel del mar, se olvidó de que era una persona enferma. La prueba de que lo que nos limita es nuestra mentalidad más que nuestra capacidad física. «Conforme iba pasando el tiempo nos preguntábamos: ¿tenemos una enfermedad?», ha enfatizado recordando la vivencia más como una actividad emotiva «en familia» que un tratamiento para su enfermedad.

La aventura del equipo se empezó a gestar el 3 de julio, cuando el equipo de pacientes, médicos y guías de montaña, así como la alpinista Araceli Segarra, embarcaron en una odisea: ascender los 3.404 metros, una prueba de que con disciplina y determinación ninguna etiqueta puede demostrar una incapacidad física o mental.

Hoy en día existen más de 200 enfermedades reumáticas y trastornos diversos que provocan lesiones cutáneas y afectan a las articulaciones, causando inflamación, rigidez y dolor. La doctora Àngels Martínez-Ferrer, reumatóloga y creadora del proyecto, ha señalado que el dolor «es el síntoma más común entre todos los trastornos reumatológicos», entre otras manifestaciones como la isquemia, úlceras digitales, o sequedad.

Temas

Pirineos