El día de octubre más cálido de la historia en la Comunitat con noche tropical Valencia registra la temperatura mínima más alta a esta altura del año con 23.2º

B. González Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 21:50 | Actualizado 21:59h. Comenta Compartir

Este jueves 23 de octubre ya está registrado como uno de los días más cálidos de la historia en la Comunidad con una noche tropical a finales de octubre, principalmente en las ciudades del litoral, donde el termómetro no ha bajado de los 20 grados.

Destaca Valencia. El observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado 23.2º de mínima, lo que se traduce en la temperatura más alta registrada en la capital del Túria en esta fecha del año. Según Aemet, solo hay una noche más cálida, la del 1 de octubre de 2013 cuando se registraron 23.6º.

En Alicante capital también se ha batido récord en un mes de octubre. La mínima se ha quedado en los 22.3º. Esta temperatura ha sido superada en otoño pero en el mes de noviembre. El 6 de noviembre de 1985, el observatorio de Aemet en Alicante registró 23.8 grados.

En Castellón, la de este jueves no ha sido la noche más cálida, puesto que el 1 de octubre de 2013 se registraron 22.7º. Esta noche se ha quedado en 20.8 grados, que es noche tropical y según Aemet, nunca se había dado una noche tropical en la capital de la Plana después del 20 de octubre. Es más, este año van dos día seguidos, porque este miércoles la mínima también fue de 20 grados.

No se quedan atrás las máximas. Los valores han sido muy altos este jueves para finales de octubre. Más de medio centenar de municipios han registrado más de 30 grados y muchos del interior han estado entre los 28 y 29º. Destaca Alicante, con 32.3º. Sólo hay un registro mayor en esta ciudad, los 33.4º del 16 de octubre de 2013.

De hecho, han sido mayoritariamente municipios de la provincia de Alicante los que han sobrepasado la barrera de los 30. Por ejemplo, Elche y Orihuela 31.6º; Benidorm 31.4; Xàbia 30.4; Novelda 30.2.

En Valencia capital se han llegado también a los 30º y Castellón 30.8º. Otros municipios con esta temperatura han sido Carcaixent, 30.4º; Sagunto, 30.9º o Miramar, 30.2º.