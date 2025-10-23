Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet confirma lluvias este fin de semana en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán

El poniente abandona poco a poco la Comunitat para dejar paso a un cierto grado de inestabilidad

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:39

El poniente abandona poco a poco la Comunitat Valenciana para dejar paso a un cierto grado de inestabilidad de cara al fin de semana. El sol dejara paso a cielos nubosos y a la aparición de lluvias, sobre el domingo 26 de octubre, según la previsión de Aemet.

Aemet prevé para este viernes que la Península siga bajo la influencia de la borrasca 'Benjamín', lo que aportará abundante humedad, así como de un frente estacionario en el centro oeste peninsular, que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de España.

Previsión del viernes 24 de octubre

El viernes será ya un día de cielos con intervalos nubosos. Aemet no se descarta lluvias débiles y dispersas en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; laa máximas en descenso en el litoral y con cambios ligeros en el interior. El viento soplará flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia en las horas centrales del día.

Previsión del sábado 25

Cielo nuboso en el norte de Castellón, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas, y poco nuboso en el resto de la Comunitat. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y en ligero descenso en la mitad sur; máximas en ascenso. El viento solará flojo de componente oeste, en el litoral girará a componente sur al mediodía y volverá a girar, en Castellón y Valencia, a componente norte al final de la tarde.

Previsión del domingo 26

Aemet prevé para el domingo cielo muy nuboso con lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso notable. El viento soplará flojo de componente oeste, aumentando a moderado en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en el interior por la tarde.

Previsión para el Medio Maratón de Valencia

25.000 corredores tienen puestos sus ojos en cielo ante la disputa este domingo en la ciudad de Valencia del Medio Maratón. Aemet prevé, aún con cierto grado de incertidumbre, cielos nubosos en Valencia durante las horas de disputa de la carrera. La probabilidad de lluvias hasta las 12.00 horas es del 70%. A partir del mediodía, siguen las probabilidades de lluvia (85%). La temperatura oscilará entre los 15 y los 23 grados.

