Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O

La tarde del 29 de octubre de 2024 fue especialmente tensa en las presas de Forata y Buseo. Las lluvias torrenciales en ... las cuencas del Magro y el Reatillo pusieron en jaque la capacidad de ambas infraestructuras hidráulicas para laminar las avenidas y proteger de posibles inundaciones a las poblaciones aguas abajo. Los daños provocados por la dana sobre ambos embalses fueron severos y más de nueve meses después del desastre se conocen algunos detalles, como la inoperatividad de los desagües auxiliares a los aliviaderos, que ponen su mantenimiento en el ojo del huracán.

Cabe recordar que la presa de Forata, situada en Yátova, está bajo la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mientras Buseo, ubicada en Chera, se encuentra bajo la jurisdicción de la Conselleria de Agua. Es por ello que ninguna administración queda exenta de la responsabilidad de que la mayoría de tomas de riego y desagües de fondo, infraestructuras que complementan la labor de la evacuación de caudal que recae sobre los aliviaderos principales, estuvieran inoperativas el 29-O.

Si bien es cierto que la capacidad de desembalse de estos dispositivos es sustancialmente menor a la de los aliviaderos, en caso de que hubiesen estado en funcionamiento se podría haber empezado a evacuar caudal antes de que el agua alcanzase la salida por los desagües principales. Así se desprende de las informaciones publicadas por LAS PROVINCIAS sobre la situación vivida en ambas presas durante el día de autos.

Forata

Forata, la presa sobre la que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) tenía puesta su máxima preocupación ante un posible colapso, no pudo desembalsar por los aliviaderos hasta las 18.00 horas, momento en que el agua alcanzó la altura de los aliviaderos.

Según desveló este diario, uno de los trabajadores del pantano dio una charla privada para empleados de la CHJ el pasado mes de mayo en la que explicó que la tarde del 29-O no existía la posibilidad de que el agua saliese antes de llegar a la altura de los aliviaderos. Esta declaración choca con el hecho de que Forata dispone de otros cuatro dispositivos de desagüe: dos tomas de riego, un desagüe de fondo y un túnel de desvío, que ese día no se emplearon. Este periódico ha consultado al organismo de la cuenca sobre los motivos por los que no fueron activados sin haber obtenido respuesta.

LAS PROVINCIAS también desveló que el último informe remitido por la entidad sobre la presa data de 2022, elaborado el año siguiente, y ya dejaba patente que el desagüe no funcionaba. La zona quedó tan aterrada que no ha estado operativa hasta marzo de este año, después de la entrada constante de sedimentos el pasado mes de octubre.

«Los órganos del desagüe de fondo no se encuentran operativos y resultan imprescindibles para la correcta y adecuada seguridad de la presa, por lo que es inexcusable abordar los trabajos contemplados en el 'Proyecto desglosado nº 2 de adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la Presa de Forata (Valencia)'». En el informe original, «inexcusable abordar» aparece en negrita y subrayado, lo que da una idea del nivel de urgencia de estos trabajos. Dicho canal tiene una capacidad máxima de desagüe de 78 metros cúbicos por segundo.

Buseo

Por otro lado, en Buseo tres de sus cuatro desembalses auxiliares estaban inoperativos el 29-O, según uno de los informes remitidos por el Consell a la jueza la dana. La presa situada en Chera sólo tenía en funcionamiento una toma de riego, la número 3, mientras el resto de válvulas y el desagüe de fondo se encontraban obturados. La citada toma 3 sufrió una sustitución en 2020 mientras que la número 2 contaba con un proyecto de rehabilitación no ejecutado.

«Esta toma 3 tiene una capacidad de desagüe de unos 9,2 m3/s a embalse lleno. Sin embargo, su embocadura se encuentra a cota 450,32 (generatriz inferior de la tubería) y, por tanto, muy por encima del nivel de embalse durante la mayor parte del evento (el agua alcanzaría esa cota el día 29 a las 18:05) por lo que no pudo emplearse durante la avenida», reza textualmente el informe del Consell que también deja entrever que las condiciones de construcción de un embalse, que cuenta con más de un siglo de antigüedad, limitaron su papel como elemento laminador del desastre. Por ejemplo, las válvulas de cierre de estas tomas son los elementos originales de más de 100 años de historia.

Junto a los daños del vertido por coronación en la toma 3, la caída del pretil produjo también la rotura de la toma 1 y una fuga de agua estimada en unos 6 m3/s. De hecho, cuando el nivel del caudal bajó, siguió desembalsando a través de esta brecha. Tanto es así que la incidencia no fue reparada en su totalidad hasta el 25 de noviembre, casi un mes después.

Por otro lado, el aliviadero principal, que cuenta capacidad de desagüe de 215 metros cúbicos por segundo, no empezó a verter agua hasta las 21:45 horas del 29-O y no dejó de hacerlo hasta las 23:30 horas del día 31 de octubre al encontrase a un nivel de altura más elevado que las tomas de riego.