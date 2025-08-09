Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Daños de la presa de Buseo tras la dana. IRENE MARSILLA

Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O

El mantenimiento de los pantanos de la CHJ y la Generalitat, en el punto de mira tras los fallos en los desembalses el día de la dana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:24

La tarde del 29 de octubre de 2024 fue especialmente tensa en las presas de Forata y Buseo. Las lluvias torrenciales en ... las cuencas del Magro y el Reatillo pusieron en jaque la capacidad de ambas infraestructuras hidráulicas para laminar las avenidas y proteger de posibles inundaciones a las poblaciones aguas abajo. Los daños provocados por la dana sobre ambos embalses fueron severos y más de nueve meses después del desastre se conocen algunos detalles, como la inoperatividad de los desagües auxiliares a los aliviaderos, que ponen su mantenimiento en el ojo del huracán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O

Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O