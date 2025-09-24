La decadencia de la línea C-3: suspensiones de trenes, retrasos y malestar de usuarios

La caja de Pandora en la que lleva sumida la red de Cercanías valenciana vuelve a las andadas en forma de suspensiones de trenes y retrasos diarios ... . Con más de la mitad de la C-3, la línea que conecta Valencia y Utiel, todavía por volver a poner en marcha casi 11 meses después de la dana, la Generalitat ha salido al rescate de algunos ayuntamientos que han mostrado su malestar por el mal funcionamiento de la malla ferroviaria de proximidad. Asimismo, desde el Consell ponen el foco en el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente ante la falta de un sustituto del coordinador del plan de Cercanías, que lleva vacante más de un año y medio tras el relevo, no suplido, de Juan Carlos Fulgencio.

Cabe recordar que más de la mitad de estaciones de la C-3 siguen sin estar en funcionamiento casi 11 meses después de la dana. El pasado mes de diciembre Transporte consiguió retomar la circulación entre las estaciones de Valencia Estación del Norte, Fuente de San Luis, San Isidro, Xirivella-Alquerías y Aldaia, dejando todavía inoperativas las de Loriguilla-Reva, el Circuito Ricardo Tormo, Cheste, Chiva, Buñol, Venta Mina, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio de Requena y Utiel.

Desde la Generalitat señalan a LAS PROVINCIAS que los servicios autonómico «sufren la saturación del servicio de Cercanías desde hace años». En el Consell lo ejemplifican con el trasvase de pasajeros de Renfe a Metrobús «para tener un servicio más estable», fenómeno que afecta con especial incidencia en la C-3.

La Conselleria de Infraestructuras se comprometió a inicio de legislatura con los alcaldes de Xirivella, Aldaia y Alaquàs, para plantear soluciones de movilidad a los más de 100.000 usuarios que se ven afectados por las deficiencias de la C-3 «y que sufren a diario las consecuencias de la inacción y el abandono del Ministerio de Transportes». En los primeros compases del Consell de Mazón, desde el Ejecutivo valenciano ya denunciaron que el Gobierno central paralizó las inversiones del plan de Cercanías y advirtieron que los nuevos planes de Puente «amenazan con prolongar el corte actual de la línea a su llegada a Valencia al menos hasta 2030». Esta situación, apuntan las mimas fuentes, se ha visto agravada con la dana.

La promesa efectuada cuando Salomé Pradas estaba al mando de Infraestructuras se materializó a comienzos de este mes de septiembre con la activación de un nuevo contrato de Metrobús para el oeste del área metropolitana. La nueva contrata fue puesta en marcha en enero con una década de duración y un presupuesto de adjudicación de 97,5 millones de euros. Entre sus objetivos se encuentra mejorar en un 40% la oferta de forma progresiva en la zona.

Los datos que manejan en el departamento que dirige Vicente Martínez Mus avalan que el corredor de autobús CV-106 es el de mayor demanda en el área metropolitana, con un número estimado de casi ocho millones de viajeros anuales, cifra que supone más del 50% de todos los viajeros transportados en la red de Metrobús, y además facilita la conectividad de muchos municipios afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Además, las mismas voces del Consell lamentan que desde mayo del año pasado siga vacante el cargo de delegado de Relaciones Institucionales de Renfe en la Comunitat y en Murcia, que ostentaba Juan Carlos Fulgencio. Cabe recordar que entre las tareas de este puesto se encuentra la tarea de coordinar el plan de infraestructuras ferroviarias por designación del Ministerio. Desde la Generalitat insisten en que había mucha necesidad de hacer un trabajo conjunto con esta figura gubernamental dado el papel que desempeña la C-3 «como metro en poblaciones del oeste del área metropolitana».

Reivindicación municipal

El Ayuntamiento de Xirivella es uno de los consistorios que más ha elevado el tono sobre el estado de la C-3. Fuentes municipales señalan a este periódico que los problemas de esta línea «vienen de lejos». Desde la localidad consideran que la ruta «está al borde del desmantelamiento» y que los usuarios no la utilizan por el mal servicio que presta. Algunas voces apuntan que acudir hasta al centro de Valencia en tren se puede tardar unos 40 o 50 minutos. En este sentido, tildan las frecuencias como «penosas».

La nueva línea de autocares metropolitanos opera desde el pasado 8 de septiembre y funciona de manera ininterrumpida de lunes a viernes entre las 7:00 y las 21:00 horas. Se trata de la línea 161C, que hasta ahora solo ofrecía servicio a primera hora del día y que ha pasado a cubrir toda la franja horaria laboral.

La alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual, calificó la mejora de la C-3 como «una gran deuda pendiente» con Xirivella y el resto de la comarca: «No vamos a dejar de reivindicar mejoras en la línea como el desdoble y la electrificación».

Para Bartual, la línea 161C es «un paso adelante muy importante. «Con ella conseguimos oxigenar las otras rutas y ofrecer a la ciudadanía de Xirivella una alternativa rápida y directa. Sin embargo, sabemos que la movilidad es uno de los grandes retos de nuestro municipio. Con esta línea exclusiva conseguimos mejorar la conexión con Valencia y aliviar la saturación de las otras rutas. Es un avance importante, pero no nos detenemos aquí: vamos a seguir trabajando para ofrecer a Xirivella todas las alternativas posibles de transporte», remató la primera edil.