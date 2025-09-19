Xirivella estrena una línea de autobús exclusiva para conectar con Valencia durante toda la jornada laboral El nuevo servicio, activo de lunes a viernes, mejora la frecuencia y comodidad del transporte público entre ambos municipios

Nacho Roca Xirivella Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Xirivella cuenta con una nueva línea directa y exclusiva de autobús que conecta con Valencia de forma ininterrumpida entre las 7:00 y las 21:00 horas. La línea 161C, que hasta ahora solo operaba en horarios limitados, amplía así su cobertura diaria gracias a la gestión del Ayuntamiento y su coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado que esta mejora «no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante desde el inicio del mandato». Según explicó, desde el primer momento se identificó la movilidad como una prioridad, ya que el municipio dependía casi exclusivamente de un servicio de autobuses obsoleto y mal gestionado.

«En solo dos años hemos renovado completamente el modelo: nueva concesionaria, autobuses eléctricos, aumento de frecuencias, marquesinas más modernas y una aplicación móvil con información en tiempo real. Y ahora, además, esta línea exclusiva con Valencia», detalló Bartual.

Una apuesta por la movilidad sostenible, aunque con retos pendientes

Pese a los avances, la alcaldesa reconoce que persisten importantes desafíos. El tráfico intenso y los problemas asociados a la V-30 continúan afectando la fluidez del transporte. En ese sentido, anunció que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para negociar compensaciones por el proyecto de ampliación de dicha vía y mitigar su impacto en la localidad.

Otra demanda histórica sigue sin resolverse: la mejora de la línea C3 de Cercanías. Bartual insistió en que su desdoblamiento y electrificación «siguen siendo una deuda pendiente con Xirivella y con toda la comarca».

Con todo, la puesta en marcha de la línea 161C representa un paso decisivo hacia un sistema de transporte más eficiente y accesible. «Ofrecemos una alternativa rápida y directa a Valencia que descongestiona otras rutas y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos», concluyó la alcaldesa. «Es un avance notable, pero no definitivo. Seguiremos trabajando para que Xirivella tenga todas las opciones posibles en materia de movilidad».