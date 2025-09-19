Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Nueva Linea 161C. LP

Xirivella estrena una línea de autobús exclusiva para conectar con Valencia durante toda la jornada laboral

El nuevo servicio, activo de lunes a viernes, mejora la frecuencia y comodidad del transporte público entre ambos municipios

Nacho Roca

Xirivella

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:14

Xirivella cuenta con una nueva línea directa y exclusiva de autobús que conecta con Valencia de forma ininterrumpida entre las 7:00 y las 21:00 horas. La línea 161C, que hasta ahora solo operaba en horarios limitados, amplía así su cobertura diaria gracias a la gestión del Ayuntamiento y su coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado que esta mejora «no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante desde el inicio del mandato». Según explicó, desde el primer momento se identificó la movilidad como una prioridad, ya que el municipio dependía casi exclusivamente de un servicio de autobuses obsoleto y mal gestionado.

«En solo dos años hemos renovado completamente el modelo: nueva concesionaria, autobuses eléctricos, aumento de frecuencias, marquesinas más modernas y una aplicación móvil con información en tiempo real. Y ahora, además, esta línea exclusiva con Valencia», detalló Bartual.

Una apuesta por la movilidad sostenible, aunque con retos pendientes

Pese a los avances, la alcaldesa reconoce que persisten importantes desafíos. El tráfico intenso y los problemas asociados a la V-30 continúan afectando la fluidez del transporte. En ese sentido, anunció que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para negociar compensaciones por el proyecto de ampliación de dicha vía y mitigar su impacto en la localidad.

Otra demanda histórica sigue sin resolverse: la mejora de la línea C3 de Cercanías. Bartual insistió en que su desdoblamiento y electrificación «siguen siendo una deuda pendiente con Xirivella y con toda la comarca».

Con todo, la puesta en marcha de la línea 161C representa un paso decisivo hacia un sistema de transporte más eficiente y accesible. «Ofrecemos una alternativa rápida y directa a Valencia que descongestiona otras rutas y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos», concluyó la alcaldesa. «Es un avance notable, pero no definitivo. Seguiremos trabajando para que Xirivella tenga todas las opciones posibles en materia de movilidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xirivella estrena una línea de autobús exclusiva para conectar con Valencia durante toda la jornada laboral

Xirivella estrena una línea de autobús exclusiva para conectar con Valencia durante toda la jornada laboral