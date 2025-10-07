La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia Un temporal que durará varios días pero que no se prevé que deje acumulados cercanos a los del 29-O obliga a activar, por ahora, el aviso naranja en el litoral sur de Valencia

El puente del 9 d'Octubre estará pasado por agua. Por mucha agua. Tanta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha estrenado el nombramiento de danas al llamar Alice a este temporal, que comenzará el miércoles por la tarde y se extenderá hasta el domingo día 12. Aunque no se prevé que se alcancen cantidades como las del pasado 29 de octubre, sí serán precipitaciones muy insistentes que han obligado a activar el aviso naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. El resto de la Comunitat, salvo el interior norte de Castellón, están en alerta amarilla.

Aemet ha difundido incluso un aviso extraordinario en el que explica que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular este miércoles y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice. En superficie hay un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. «Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas del miércoles 8 y, al menos, hasta el domingo 12, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante», indica el aviso, que añade: «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado».

En el litoral sur de Valencia y norte de Alicante la intensidad puede ser muy fuerte, con acumulados de más de 100 l/m² en 12 h. En zonas de interior o prelitoral y en otras zonas del litoral se pueden formar tormentas menos intensas que en el sur de Valencia y norte de Alicante. La situación va a ser muy larga, comenzando el miércoles por la tarde y prolongándose seguramente hasta el domingo, por lo que hay que estar atentos a la actualización de los avisos.

Aemet explica que se esperan los primeros chubascos en el interior a última hora de este miércoles, lluvias que se extenderán al litoral de la Comunitat el jueves. Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao. El viernes 10 los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular.

Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunitat Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

Aemet apunta que existe «una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie», lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, «por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días». Aemet actualizará este miércoles la información.