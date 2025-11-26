Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja este miércoles. IVÁN ARLANDIS

Cuenca, ante la jueza: «No me planteé suspender la comida de Mazón en el Ventorro. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir...»

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat asegura que la cita estaba cerrada con días de antelación

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha asegurado este miércoles que no se planteó en ningún momento suspender la comida del ... president de la Generalitat con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, pese a que la alerta roja estaba activa desde primera hora (Mazón dijo a sus conselleres que estuvieran «atentos»). A preguntas de las acusaciones, Cuenca ha lamentado no haberlo hecho: «Si hubiera sabido lo que iba a pasar...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

