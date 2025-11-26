Cuenca, ante la jueza: «No me planteé suspender la comida de Mazón en el Ventorro. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir...»

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha asegurado este miércoles que no se planteó en ningún momento suspender la comida del ... president de la Generalitat con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, pese a que la alerta roja estaba activa desde primera hora (Mazón dijo a sus conselleres que estuvieran «atentos»). A preguntas de las acusaciones, Cuenca ha lamentado no haberlo hecho: «Si hubiera sabido lo que iba a pasar...».

Cuenca responde a preguntas de las acusaciones y de la jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana desde las 9.30 horas. A preguntas de Clara Colomer, ha explicado que la comida se acordó «con antelación» después de que le dijeran, aunque no ha concretado quién, que se había decidido que fuera ese día. Cabe recordar que Mazón no tenía más agenda y que él mismo fue a hacer un viaje personal a Xàtiva y Benigànim pasado el mediodía.

Preguntado por si se planteó la cancelación del encuentro, habida cuenta de la situación que se vivía en la Plana de Utiel-Requena y en La Ribera y de las alertas meteorológicas e hidrológicas decretadas lo largo de aquella larguísima mañana, él ha dicho que no, aunque ha deslizado: «Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir...».