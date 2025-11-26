El jefe de gabinete de Mazón ante la jueza: «El único que conocía la comida con Maribel Vilaplana era yo» Cuenca admite que la secretaria de Presidencia reservó la mesa pero que no sabía con quién era la reunión «como ha pasado con otros candidatos a dirigir À Punt»

Álex Serrano López Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025

Tanto la magistrada que investiga la causa de la dana en Catarroja como el Ministerio Fiscal se han interesado mucho por quién conocía la comida ... de Mazón con Vilaplana durante la declaración del jefe de gabinete del president en funciones, José Manuel Cuenca. «Nadie más, yo era el único, como de las comidas con otros candidatos a dirigir À Punt», ha dicho Cuenca, que ha asegurado que fue él quien le pidió a Montes que reservara mesa en El Ventorro para la comida de Mazón y Vilaplana. La jueza también ha preguntado por dos llamadas canceladas de Mazón a Pradas pasadas las 19 horas y Cuenca ha asegurado que no sabe por qué no se las cogió: «Él me dijo que estaba en contacto con Pradas». Además, Cuenca ha dicho que él no conocía la gravedad de la situación, pese a que estaba en Alzira. Se enteró cuando a las 18.25 horas fue a la estación para volver en tren a Valencia y le dijeron que los trenes no circulaban.

Desde las 9.30 se somete al interrogatorio de Nuria Ruiz Tobarra y las distintas partes, que intentarán rellenar los vacíos en la agenda del president Mazón en la tarde del 29 de octubre y descubrir por qué la consellera de Interior, Salomé Pradas, intentó contactar el entorno del jefe del Consell en las horas más críticas. Y es que hay varias llamadas de la exconsellera a Cuenca en esa jornada posteriores a que Mazón no le coja el teléfono: 13.19, 16.48 y 16.56 y 19.07 horas. Pradas también le llama a las 18.25 horas pero Cuenca no se lo coge y, posteriormente, ella sí consigue hablar con Mazón. Ver 13 fotos Noticia relacionada Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando» La declaración se produce menos de 24 horas después de que el juzgado desvele el precio del tíquet de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón por espacio de casi cuatro horas, a su salida del parking, lo que permite suponer que lo abandonó a las 19.47 horas. Persiste la duda de dónde estuvo el president entre las 18.45 y ese momento, aunque Vilaplana dijo que le acompañó al aparcamiento desde el restaurante.

