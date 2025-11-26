Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuenca, a su llegada a los juzgados este miércoles. IVÁN ARLANDIS

El jefe de gabinete de Mazón ante la jueza: «El único que conocía la comida con Maribel Vilaplana era yo»

Cuenca admite que la secretaria de Presidencia reservó la mesa pero que no sabía con quién era la reunión «como ha pasado con otros candidatos a dirigir À Punt»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:05

Tanto la magistrada que investiga la causa de la dana en Catarroja como el Ministerio Fiscal se han interesado mucho por quién conocía la comida ... de Mazón con Vilaplana durante la declaración del jefe de gabinete del president en funciones, José Manuel Cuenca. «Nadie más, yo era el único, como de las comidas con otros candidatos a dirigir À Punt», ha dicho Cuenca, que ha asegurado que fue él quien le pidió a Montes que reservara mesa en El Ventorro para la comida de Mazón y Vilaplana. La jueza también ha preguntado por dos llamadas canceladas de Mazón a Pradas pasadas las 19 horas y Cuenca ha asegurado que no sabe por qué no se las cogió: «Él me dijo que estaba en contacto con Pradas». Además, Cuenca ha dicho que él no conocía la gravedad de la situación, pese a que estaba en Alzira. Se enteró cuando a las 18.25 horas fue a la estación para volver en tren a Valencia y le dijeron que los trenes no circulaban.

