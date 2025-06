La conversación entre dos jefes de Aemet la misma tarde de la dana: «La que se puede liar»

El jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, ha remitido un informe de 36 páginas a la jueza que instruye el caso ... de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que además de desvelar la intención de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de confinar la provincia de Valencia cuando l'Horta ya estaba inundada, pone de manifiesto el caos que se vivió en el Cecopi durante la tarde del 29 de octubre, donde da a entender, como han significado otros testimonios, que el órgano en el que había que tomar las decisiones era una especie de búnker alejado totalmente de la realidad que se vivía en la calle, donde el agua segó la vida de 228 personas.

Ese informe remitido a la jueza se compone de 86 puntos y algunas de las explicaciones llegan a parece surrealistas en un órgano que tenía que velar por la protección de los ciudadanos. El jefe de Climatología de la Aemet llega a reconocer que no sabía lo que pasaba fuera de la reunión: «A las 19:38 recibo un video escalofriante de Jorge Tamayo (delegado territorial de Aemet) del hundimiento de un puente en Picanya. La verdad es que yo estaba tan concentrado en la reunión y en hacer bien mi papel que no me enteraba de lo que estaba pasando fuera».

Núñez es el que asiste al Cecopi, se extraña de no ser de los primeros en intervenir y así de lo traslada a Tamayo y le comunica a su superior que desde el primer momento los ojos están en el embalse de Forata porque corre peligro de rotura. A las seis de la tarde apunta que hay una primera desconexión y la tardanza le escama: «Llevamos más de una hora de reflexión».

A las 18:31 horas del 29 de octubre, Núñez recibe una llamada del equipo de la delegada del Gobierno para trasmitirle que Pilar Bernabé está muy preocupada por la situación que se está viviendo esa tarde. La pregunta versaba sobre si era conveniente suspender la circulación del AVE a lo que el jefe de Climatología de la Aemet dice que es lo más conveniente: «Le dije que no lo dudara».

Tamayo reenvía a Núñez minutos antes de las siete dos videos de la gravísima situación que se vive el Chiva -es evidente que el jefe de climatología de la Aemet presente en la reunión no sabía lo que ocurría aguas arriba- y este le responde con un pantallazo del fundido a negro del Cecopi: «Llevamos más de una hora de reflexión». A las 19:03 vuelve la imagen a la reunión virtual de los miembros de la emergencia.

Durante varios minutos se habla del mensaje que se va a mandar a la población, de que si sólo va a ser para los pueblos de aguas abajo de Forata y se habla de evacuar Montroi y Real de Montroi, a lo que Pilar Bernabé, según Núñez, apunta que no tienen medios para realizar esa operación. Tamayo, vía whastapp, le dice a Núñez: «La que se puede liar. Pues como se rompa la presa va a ser un desastre».

A las 19:45 horas, Núñez comunica a Tamayo que Forata sigue en problemas, que el mensaje de alerta va a ser para toda la provincia de Valencia y que se aconseja no moverse de casa. «Pues si es un envío masivo a móviles habrá infartos», señala Tamayo.

Núñez, apunta, aunque esto no ha sido corroborado por otros testimonios, que pudo haber habido un segundo receso entre las 20:05 y las 20:49 horas para, según su versión, preparar los mensajes. De haber sido así, en ese margen de tiempo entraría la emisión del mensaje, que llegó a los móviles a las 20:11 horas, y la aparición por la sede de Emergencias en l'Eliana del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que apareció a las 20.28 horas.

A partir de ese momento, se reanuda el Cecopi, las conversaciones continúan, se habla de la gran cantidad de agua que ha caído en Chiva, de que la situación en la presa de Forata mejora aunque sigue evacuando agua a más de mil metros cúbicos por segundo y que la noche va a ser larga. Además, ya se empieza a hablar de un número importante de víctimas.