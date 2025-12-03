Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes deja 143.074,78 euros en una capital de provincia
Urbanización Les Gavines de El Saler afectada por deslindes de la Ley de Costas del Gobierno. JESÚS SIGNES

El Consell revisa el plan estrella del Botánico para proteger la costa por su «insuficiente calidad técnica y jurídica»

Medio Ambiente saca a consulta pública los cambios para sustituir el Pativel por un nuevo proyecto de ordenación del litoral

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

El contundente documento con el que la Generalitat ha sacado a consulta pública los cambios del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del ... Litoral de la Comunitat (Pativel) pone de vuelta y media la norma estrella aprobada por el Botánico para ordenar la costa valenciana. «Instrumento controvertido desde sus inicios», «insuficiente calidad técnica y jurídica», «problemático recorrido» o «deficiencias» , son algunos términos con los que la Conselleria de Medio Ambiente de Vicente Martínez Mus define la conflictiva aplicación del proyecto impulsado por el Consell de Ximo Puig para regular la urbanización de en la franja costera de la región y justificar así su sustitución por una nueva hoja maestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  10. 10 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell revisa el plan estrella del Botánico para proteger la costa por su «insuficiente calidad técnica y jurídica»

El Consell revisa el plan estrella del Botánico para proteger la costa por su «insuficiente calidad técnica y jurídica»