Estado del barranco del Poyo a su paso por Picanya. J. L. BORT

El Consell recrimina a la CHJ la falta de un sistema de alerta temprana contra riadas casi un año después de la dana

Martínez Mus asegura que el informe ratifica la versión de los hechos de la Generalitat y denuncia el retraso del Ministerio en su instalación

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:27

El Consell ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por sus respuestas a la solicitud de información de la comisión de investigación de la dana de Les Corts ... . El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha comentado que los nuevos datos aportados por el organismo de la cuenca sobre su gestión del pasado 29 de octubre coincide con el relato de los hechos realizado por la Generalitat y muestra su preocupación por la demora de la CHJ en la instalación de un sistema de alerta temprana contra inundaciones casi un año después de la tragedia.

