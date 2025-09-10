El Consell recrimina a la CHJ la falta de un sistema de alerta temprana contra riadas casi un año después de la dana

El Consell ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por sus respuestas a la solicitud de información de la comisión de investigación de la dana de Les Corts ... . El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha comentado que los nuevos datos aportados por el organismo de la cuenca sobre su gestión del pasado 29 de octubre coincide con el relato de los hechos realizado por la Generalitat y muestra su preocupación por la demora de la CHJ en la instalación de un sistema de alerta temprana contra inundaciones casi un año después de la tragedia.

Para Martínez Mus, la contenido del escrito de organismo presidido por Miguel Polo «es muy claro y no necesita interpretación». «Ha habido un humo informativo durante muchos meses que se va disipando y vamos conociendo la realidad, que coincide con lo que viene comentando la Generalitat desde el primer día: que no había la atención debida, que el sistema de la alerta temprana no funcionaba y lo que me parece más grave, sigue sin funcionar», ha explicado el titular de Medio Ambiente.

«Casi un año después no tenemos los mecanismos que si hubieran existido el primer día nos hubieran ayudado a prevenir y a ver lo que se venía encima», asegura Martínez Mus que recuerda que fue el propio presidente de la CHJ quien anunció que iban a ponerlo en funcionamiento en la demarcación, pero que, a fecha de hoy, casi once meses después de la dana, todavía no está operativo.

De hecho, el conseller reprocha que «no se ha avanzado nada» en la puesta a punto de un sistema sí operativo en la cuenca del Ebro. «La Confederación no se ha preocupado de prepararnos mejor por si tuviera que venir otra lluvia intensa como la que sufrimos. No estamos preparados, no disponemos de los medios que que la Confederación y el Ministerio han tenido un año para implementar y no lo ha hecho», ha enfatizado Martínez Mus sobre el SAT.

El responsable de Medio Ambiente ha remarcado que no se pueden tomar decisiones sobre información de la que no se dispone para criticar el nivel de alerta que tenía la CHJ sobre el caudal del barranco del Poyo: «Era prácticamente nulo, inexistente». Apoya este argumento en que de las 35 llamadas que hizo Polo el día de autos, ninguna fue dirigida a la Generalitat «y la única que parece que sí lo hace es para decir que la cosa parece que está remitiendo».

«Quedan muchas explicaciones por dar, muchas responsabilidades por asumir y estoy convencido de que en el tiempo cada uno estará donde le toca y resultará responsable de lo que pasó», ha aseverado atacando al máximo dirigente del organismo de la cuenca sobre su posible imputación en la causa judicial de la dana.

Agentes medioambientales de la CHJ

Sobre otro de los aspectos más controvertidos conocidos a raíz del nuevo informe, el relativo a la labor de los agentes medioambientales el 29-O y su fin del horario laboral durante las peores horas de la tragedia, Martínez Mus ha dicho que de los 55 Policías del Agua de la CHJ sólo trabajaron una decena.

Para el conseller de Medio Ambiente, la discusión de si se vigilaba o no el Poyo ha quedado zanjada dado que la propia ley denomina a estos agentes como Policía de Aguas por lo que, a su juicio, «ya no queda duda de a quién le corresponde vigilar estas avenidas de agua».

«Creo que lo que hace este informe es clarificar lo que venimos diciendo desde el primer día, ratificar punto por aguja cada frase que hemos estado explicando de cuáles eran las circunstancias, cuál era la información en la que se contaba ese día y en base a la que se tomaban las decisiones», ha rematado Martínez Mus.