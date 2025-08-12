El Consell plantea prescindir del Cecopi en la recuperación de catástrofes

El cerebro encargado de gestionar la emergencia provocada por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia sigue en ... el ojo del huracán cuando van camino de cumplirse diez meses del primer aniversario de la tragedia. La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que intervienen miembros del servicio de Emergencias de la Generalitat y de las agencias dependientes del Gobierno central, para adoptar las decisiones de respuesta seguirá igual durante el transcurso de una situación excepcional. Sin embargo, el Consell se plantea prescindir de este organismo de coordinación y asumir el mando de las tareas de recuperación en solitario nada más se entre en la postemergencia para «evitar la prolongación innecesaria de órganos de dirección» como el Cecopi.

Así se desprende de una de las propuestas recogidas en el borrador del nuevo 'Plan director de análisis, anticipación y reacción frente a catástrofes naturales' ideado por la Vicepresidencia para la Recuperación dirigida por Francisco José Gan Pampols. El proyecto, que estará en consulta pública hasta el próximo lunes 18 de agosto para la presentación de alegaciones, pretende resetear en apenas dos años todos los protocolos de emergencias existentes en la Comunitat para implementar sistemas de alerta temprana y promover la cultura de la prevención en la ciudadanía con el objetivo de hacer que la región esté mejor preparada de cara a futuros desastres.

Otro de los pilares fundamentales de este nuevo plan impulsado por Gan Pampols consiste en la «optimización de los recursos y la agilización de los procedimientos operativos y administrativos» de cara a ofrecer una respuesta más ágil y eficaz a una emergencia. Pese a que el documento expresa la necesidad de tener una dirección y mando únicos, en este caso la Conselleria de Emergencias e Interior, también resalta la importancia de que cada administración conozca sus responsabilidades en este tipo de circunstancias.

Cabe recordar que la ley de Protección Civil deja en manos de las comunidades autónomas la gestión y el mando de las emergencias en los niveles 1, cuando se articula una respuesta con medios ordinarios y propios de la región, y 2, cuando para afrontarla se precisa del apoyo de los recursos extraordinarios de la Administración General del Estado mediante la convocatoria de un Cecopi. Por contra, en caso de decretarse la situación de emergencia 3 es el Ministerio del Interior quien se hace cargo de las operaciones. En este sentido, la gestión de una emergencia entendida como aquel fenómeno que ponga en riesgo la seguridad de personas o bienes no va a cambiar de acuerdo a lo expuesto el nuevo plan director. Lo que el Consell sí se pretende que varíe es el papel del Cecopi en la etapa de recuperación para ajustarse con la lógica de agilidad y eficacia administrativa para afrontar acontecimientos excepcionales.

Gestión directa

Uno de los epígrafes del nuevo 'libro blanco de las emergencias' en la Comunitat se titula 'Gestión directa desde el CCE en escenarios de desescalada' que atañe a la declaración de una emergencia de carácter extraordinario, es decir, que requiera los medios de la Administración General del Estado. En cuanto esto suceda y la situación «se estabilice y sólo afecte parcialmente al territorio», la gestión operativa podrá ser asumida «directamente» por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat «sin necesidad de mantener activa toda la estructura del CECOPI».

A juicio del Consell, gracias a esta medida se podrán «dimensionar adecuadamente los recursos de gestión al riesgo real, y evitar la prolongación innecesaria de órganos de dirección». Cabe recordar que el Cecopi engrosó sus integrantes el pasado mes de enero después de que la Generalitat diera su visto bueno a que una treintena de alcaldes de municipios afectados por la dana pudieran intervenir en las sesiones.

Ante los posibles malentendidos que deja la actual redacción de este epígrafe, fuentes de la Vicepresidencia para la Recuperación respondieron a consultas de LAS PROVINCIAS por cómo sería la gestión de medios como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas Armadas regulares en este escenario en el que se pretende prescindir del Cecopi. «Si hicieran falta esos medios, no se desescalaría. Y si la necesidad fuera sobrevenida, se debería activar de nuevo el nivel 2 y el Cecopi», zanjaron las mismas voces del Palacio de la Cigüeña, sede del departamento encabezado por Gan Pampols.