Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reunión del Cecopi en una imagen de archivo. EFE/KAI FÖRSTERLING

El Consell plantea prescindir del Cecopi en la recuperación de catástrofes

El plan de Gan aboga por que la Generalitat lidere la postemergencia en solitario «para evitar la prolongación innecesaria de órganos de dirección» con el Gobierno

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:30

El cerebro encargado de gestionar la emergencia provocada por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia sigue en ... el ojo del huracán cuando van camino de cumplirse diez meses del primer aniversario de la tragedia. La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que intervienen miembros del servicio de Emergencias de la Generalitat y de las agencias dependientes del Gobierno central, para adoptar las decisiones de respuesta seguirá igual durante el transcurso de una situación excepcional. Sin embargo, el Consell se plantea prescindir de este organismo de coordinación y asumir el mando de las tareas de recuperación en solitario nada más se entre en la postemergencia para «evitar la prolongación innecesaria de órganos de dirección» como el Cecopi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell plantea prescindir del Cecopi en la recuperación de catástrofes

El Consell plantea prescindir del Cecopi en la recuperación de catástrofes