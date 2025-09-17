Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camarero, durante una entrevista. Iván Arlandis

El Consell creará un «centro de emergencia para acoger a menores inmigrantes

La vicepresidenta Camarero anuncia que se busca ya ubicación ante el colapso de los establecimientos mientras el Gobierno activa los primeros 11 expedientes de traslado desde Canarias

Redacción/EP

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:58

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que el gobierno valenciano tomará medidas «de ... forma inminente» para poder atender a los migrantes llegados a la Comunitat Valenciana, una de ellas el establecimiento de un centro «de emergencia» para el que la Generalitat en este momento busca ubicación.

