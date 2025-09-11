La Comunitat casi iguala ya el número de menores inmigrantes llegados en patera de todo el año pasado

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha alertado de que el sistema de la Comunitat Valenciana, con una situación de sobreocupación del 160%, «no tiene ... capacidad para seguir acogiendo a más menores derivados por el Gobierno, porque nos entran por otras vías».

Desde el Consell han denunciado que el Gobierno «sigue sin atender la orden de atención a 1.200 solicitantes de asilo mientras en la Comunitat Valenciana seguimos recibiendo a menores no acompañados».

Según las últimas cifras facilitadas por parte de la Generalitat, además de las dos pateras, una esta semana y otra la pasada, ya se están alcanzando los niveles de 2024 pese a que aún quedan más de tres meses y medio para finalizar el año. Así, han concretado que si el año pasado «atendimos a 912, este año ya llevamos 884 atendidos». Sólo entre los meses de junio y agosto se ha atendido a 167 nuevos menores y sólo en los últimos ocho días, han entrado en el sistema 20 nuevos menores».

Fuentes del Consell han recordado que sin el envío del Gobierno «ya estamos asumiendo una presión migratoria del 45% de llegadas más que en el año anterior, cuando ya estábamos por encima de las posibilidades». Así, el Gobierno inicia el envío de los tres primeros 'menas' de las Islas Canarias, han señalado fuentes del Consell.

Ésta es una situación que viene coleando ya varios meses. El Consell anunció en el mes de mayo sus intenciones al Gobierno central sobre el nuevo proyecto para repartir menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. La Abogacía de la Generalitat interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alegando que la medida invade competencias autonómicas en materia asistencial tras contar con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

El 1 de abril se iniciaron los trámites para recurrir la norma y ahora, con el aval del CJC, el Consell ha dado el paso para empezar la batalla jurídica contra el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias para realojar menores de zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otras regiones del país.

Ante esta situación, el Consell no ha tenido otro remedio que buscar alternativas. La Generalitat ya ha iniciado el envío de cartas a ayuntamientos de la región para solicitar que comprueben de qué instalaciones disponen para alojar a alguno de estos adolescentes tras su llegada: polideportivos, albergues municipales, pisos de propiedad del consistorio y otros emplazamientos similares.

«Como sabes, el Gobierno de España ha determinado el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de comunidades. Actualmente nos encontramos al 160% de ocupación, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados. Por ello, solicito de vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados», señala la misiva enviada a los alcaldes y alcaldesas a la que ha tenido acceso LASPROVINCIAS.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales están manteniendo reuniones con entidades sociales vinculadas al cuidado de menores extranjeros. Estas han mostrado a la administración su «preocupación ante la incapacidad para atender a más jóvenes en el sistema», como señalan fuentes de la Generalitat.Desde el Consell se han remitido también cartas al Síndic de Greuges y al Defensor del Menor. El objetivo de estas comunicaciones, «solicitar ayuda ante el riesgo de que tengamos que acoger a menores sin capacidad y romper así el sistema de protección de la Comunitat».

«¿Inhumano es pedir colaboración e información ante las decisiones arbitrarias de su Gobierno? Inhumano es mandar a menores sin recursos, sin espacios donde atenderlos. Inhumano es la falta de coherencia y la deslealtad de la ministra con los valencianos y con los menores», contestan desde la Generalitat.