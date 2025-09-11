Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Susana Camarero, durante una rueda de prensa. LP

La Comunitat casi iguala ya el número de menores inmigrantes llegados en patera de todo el año pasado

Más de 800 adolescentes llegan a las costas valencianas con los centros al 160% mientras el Gobierno inicia el envío de los tres primeros 'menas' de Canarias

M. García

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:27

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha alertado de que el sistema de la Comunitat Valenciana, con una situación de sobreocupación del 160%, «no tiene ... capacidad para seguir acogiendo a más menores derivados por el Gobierno, porque nos entran por otras vías».

