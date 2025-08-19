La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de crecidas en ríos de Castellón, Aragón y Cataluña por las lluvias de hoy
Aemet ha activado avisos naranja por precipitaciones intensas de al menos 15 a 30 litros por metro cuadrado por hora
Europa Press
Martes, 19 de agosto 2025, 14:18
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón, Lleida y Tarragona como consecuencia de los avisos amarillos y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología para este martes, 19 de agosto, cuando se prevén lluvias intensas de al menos 15 a 30 litros por metro cuadrado.
Desde la CHE, se ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en esta página web 'www.chebro.es'.
Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.