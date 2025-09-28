Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Residencia de Alpuente, en una imagen de 2024. LP

La Comunitat abrirá 8 nuevas residencias para mayores en Valencia, Mislata o La Torre

Está prevista también la apertura de 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad que suponen 1.600 nuevas plazas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:42

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció durante el Debate de Política General que se ha llevado a cabo en Les Corts la adopción de hasta 44 medidas, algunas ya en marcha y otras que se irán ejecutando en los próximos meses. Una de las medidas adelantadas por el jefe del Consell ha sido la apertura de ocho nuevas residencias públicas en la Comunitat, en un intento de impulsar la asistencia a las personas mayores.

Las residencias estarán en las tres provincias y se ubicarán en Alpuente, Valencia, La Torre, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Gata de Gorgos, Casinos y Mislata. Además, está prevista la apertura de 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad que suponen 1.600 nuevas plazas. Igualmente, Mazón también ha prometido elaborar un plan de residencias y centros de día.

Algunas obras ya están en ejecución o completamente terminadas. En 2024 La residencia de Alpuente llevaba más de dos años equipada y sin abrir, mientras que el centro de día de Casinos estaba a principios de 2025 cerrado y sin equipar 8 meses después de acabar la obra.

En Valencia ciudad se abrirá una residencia nueva para mayores en 2026 con 92 plazas públicas, mientras que La Torre se trabaja en un nuevo complejo para atención a personas con enfermedad mental, que contará con dos centros específicos para enfermos mentales con 40 plazas cada uno, un centro de rehabilitación e integración social y un centro de día para personas con enfermedad mental crónica que albergará 20 plazas.

