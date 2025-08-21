Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas La Generalitat prevé finalizar las obras en los próximos meses tras una inversión de 9.596.341,95 euros

Nacho Ortega Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:30

Valencia inaugurará en el año 2026 una nueva residencia para mayores con 92 plazas públicas. Estará ubicada en el barrio de Monteolivete y ha entrado en la fase final de las obras de construcción, que se prevé finalizar en los próximos meses tras una inversión de 9.596.341,95 euros.

Este nuevo centro de Monteolivete contará con una residencia de mayores para 64 usuarios, a los que se sumarán otras 28 personas mayores atendidas en diez viviendas asistenciales, lo que permitirá «ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de las personas mayores, en entornos dignos y modernos», ha subrayado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante la visita para ver el estado de las obras.

Camarero ha puesto en valor la creación de cerca de 1.500 nuevas plazas públicas residenciales en dos años, hasta alcanzar las 19.815, «lo que supone un aumento del 8 % respecto al número de plazas financiadas con fondos públicos con las que acabó la anterior legislatura».

Centro para personas con enfermedad mental en La Torre

Además, la vicepresidenta primera también ha visitado la fase final de las obras del nuevo complejo para atención a personas con enfermedad mental de La Torre, en Valencia, que contará con dos centros específicos para enfermos mentales que van a contar con 40 plazas cada uno, un centro de rehabilitación e integración social y un centro de día para personas con enfermedad mental crónica que albergará 20 plazas.

La vicepresidenta primera, tras comprobar de primera mano el estado de las obras de construcción de este completo específico para de atención a personas con enfermedad mental, en la que la Generalitat ha invertido un total de 12.485.901,43 euros, ha resaltado que «aumentar la oferta residencial y asistencial para quienes más lo necesitan es contribuir a que el bienestar social de todos ellos y de sus familias mejore notablemente garantizando una atención digna y en unas infraestructuras actuales y adaptadas a las necesidades de las personas y de los profesionales».

Homenaje a Geles Noguera

Finalmente, Camarero ha participado en un emotivo homenaje a Isabel Núñez, usuaria del centro de día Geles Noguera, que cumple este mes 105 años. Isabel, originaria de Castilla-La Mancha, llegó a Valencia con apenas 16 años y desde hace tres meses acude a este recurso especializado en atención a personas con deterioro cognitivo. «Isabel es un ejemplo de vitalidad y de historia viva de nuestra tierra, y para nosotros es un orgullo poder acompañarla en este día tan especial», ha afirmado la vicepresidenta.